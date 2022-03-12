Легенды Санкт-Петербурга: Где находится Дом Пиковой дамы, и какие тайны он хранит

Тайны и легенды дома Пиковой дамы.
Кто в детстве не вызывал Пиковую Даму? А успевала ли она к вам приходить, или вы убегали из комнаты еще до ее визита? Подобные «вызывалки» были интересным способом и развлечься, и одновременно вычислить трусишек в компании. Повзрослев, многие стали думать, что Пиковой Дамы нет, но так ли это? А может все-таки есть? Ведь ничего просто так не возникает, а в первую очередь - питерские легенды…
Хоромы княгини Голицыной
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 10
В Санкт-Петербурге по адресу улица Малая Морская, 10 расположились хоромы той самой княгини Голицыной. Хотя кто-то может и усомнится в точности адреса — «а действительно ли это то место, описываемое в великом произведении?». Почему Александр Сергеевич поселил главную героиню именно сюда? Можно ответить просто — не зря Пушкин запечатлел в своем дневнике строки, согласно которым, между княгиней Натальей Петровной Голицыной и литературной графиней в народе выявили сходство, но отнеслись к этому снисходительно. Именно эта отсылка развеивает все сомнения в точности адреса персонажа.
Наталья Петровна Голицына. Художник Владимир Боровиковский.
В настоящее время каждый желающий имеет возможность прикоснуться к дому, ставшему «героем» произведения, а также заметить сходства реального объекта и здания, описанного в книге Александра Сергеевича. Конечно, проблематичнее будет оценить внутреннее содержание, а точнее роскошную парадную лестницу из мрамора, которая ведет к площадке с камином, ну и совсем избранным удостоится лицезреть изящную лестницу, с которой спускался Герман после рандеву с Лизой.
Тройка, семерка, туз
Окна Дома Пиковой дамы.
Перед тем, как создать свое творение, Пушкин жил совсем неподалеку от этого дома и водил дружбу с племянником княжны. Именно последний поведал Александру Сергеевичу мистическую историю о том, как в очередное его фиаско, одна, теперь уже известная всем старая женщина, рассказала ему о тайне трех карт. Самой старушке про это донес популярный на весь Питер тогдашний чаровник и маг — граф Сан-Жермен.
У Дома Пиковой дамы.
Пушкин настолько вдохновился услышанным, что решил запечатлеть ее для потомков. А так как раньше не было ни блогов, ни ЖЖ, подходящим вариантом поделиться историей с потомками оказалась повесть, которая в опубликованном варианте очень быстро разошлась среди почитателей литературного жанра.
Мистика числа 3
Ох, уж эта Пиковая дама.
В настоящей жизни княжна была чрезмерно суеверной, поэтому ее образ как никакой лучше подходил в качестве прототипа героини. Она настолько запечатлелась в памяти современников и запала им в душу, что даже официальная смерть женщины показалась всем очень загадочной. Ходит слух, что ее посетил дух черного офицера, который и унес ее тело в могилу, а душу княжны оставил маяться в доме.
В этом доме жила известная всему Петербургу старая княгиня Наталья Петровна Голицына.
Ее идиллический дух не смог оставить равнодушным и другого талантливого человека, композитора Чайковского. Ведь именно последний по мотивам Пиковой Дамы сложил оперу. Кто-то может возразить, вспомнив, что творить ее он начал, будучи еще во Флоренции. Но в тоже время, если хорошенько припомнить, то последние дни его жизни прошли в квартире брата, в окна которого смотрел этот мистический особняк.
Где это находится.
И ещё...
Справедливости ради стоит сказать, что сегодня в Санкт-Петербурге есть еще несколько домов, претендующих на звание "Дом Пиковой дамы". А это значит, что и настоящей "пиковой" может оказаться совсем другая дама…
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