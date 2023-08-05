Эти знаменитости одного возраста

Трудно поверить, но эти люди по возрасту запросто могли учиться в одном классе! В редакции Фактрума все сошлись на мнении, что многих из собранных пар можно отнести к разным поколениям.



Эминем и Дуэйн Джонсон — 43 года







Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс — 68 лет







Джон Чо и Жан Дюжарден — 43 года







Эдвард Нортон и Джерард Батлер — 46 лет







Патрик Стюарт и Джон Хёрт — 74 года







Эдриан Пол и Хью Лори — 56 лет







Алан Рикмен и Чарльз Дэнс — 68 лет







Уилл Смит и Терри Крюс — 46 лет







Брэд Питт и Дин Норрис — 51 год







Чак Норрис и Майкл Гэмбон — 74 года







Эдди Мёрфи и Форест Уитакер — 54 года







Томас Броди-Сэнгстер и Хафтор Бьёрнссон — 25 лет







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