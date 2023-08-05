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Эти знаменитости одного возраста

Трудно поверить, но эти люди по возрасту запросто могли учиться в одном классе! В редакции Фактрума все сошлись на мнении, что многих из собранных пар можно отнести к разным поколениям.

Эминем и Дуэйн Джонсон — 43 года

Эти знаменитости одного возраста

Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс — 68 лет

Эти знаменитости одного возраста

Джон Чо и Жан Дюжарден — 43 года

Эти знаменитости одного возраста

Эдвард Нортон и Джерард Батлер — 46 лет

Эти знаменитости одного возраста

Патрик Стюарт и Джон Хёрт — 74 года

Эти знаменитости одного возраста

Эдриан Пол и Хью Лори — 56 лет

Эти знаменитости одного возраста

Алан Рикмен и Чарльз Дэнс — 68 лет

Эти знаменитости одного возраста

Уилл Смит и Терри Крюс — 46 лет

Эти знаменитости одного возраста

Брэд Питт и Дин Норрис — 51 год

Эти знаменитости одного возраста

Чак Норрис и Майкл Гэмбон — 74 года

Эти знаменитости одного возраста

Эдди Мёрфи и Форест Уитакер — 54 года

Эти знаменитости одного возраста

Томас Броди-Сэнгстер и Хафтор Бьёрнссон — 25 лет

Эти знаменитости одного возраста

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