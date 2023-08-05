Трудно поверить, но эти люди по возрасту запросто могли учиться в одном классе! В редакции Фактрума все сошлись на мнении, что многих из собранных пар можно отнести к разным поколениям.
Эминем и Дуэйн Джонсон — 43 года
Сильвестр Сталлоне и Томми Ли Джонс — 68 лет
Джон Чо и Жан Дюжарден — 43 года
Эдвард Нортон и Джерард Батлер — 46 лет
Патрик Стюарт и Джон Хёрт — 74 года
Эдриан Пол и Хью Лори — 56 лет
Алан Рикмен и Чарльз Дэнс — 68 лет
Уилл Смит и Терри Крюс — 46 лет
Брэд Питт и Дин Норрис — 51 год
Чак Норрис и Майкл Гэмбон — 74 года
Эдди Мёрфи и Форест Уитакер — 54 года
Томас Броди-Сэнгстер и Хафтор Бьёрнссон — 25 лет
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Эти знаменитости одного возраста
Трудно поверить, но эти люди по возрасту запросто могли учиться в одном классе! В редакции Фактрума все сошлись на мнении, что многих из собранных пар можно отнести к разным поколениям.
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