Этот бытовой лайфхак пригодится каждому, и его стоит запомнить! Он очень прост в исполнении и полезен.
Разрежьте пустой тюбик из-под зубной пасты, помойте. Либо остатками зубной пасты можно также навести порядок дома: например, очистить смеситель до блеска.
Заверните парафиновую свечу в тюбик так, чтобы внутренняя сторона была снаружи. Склейте край.
Посмотрите на фото ниже: обычная свеча прогорает значительно быстрее «улучшенной». А значит, с помощью этого трюка вы можете продлить горение свечи!
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Полезный трюк со свечой и тюбиком из-под зубной пасты
Этот бытовой лайфхак пригодится каждому, и его стоит запомнить! Он очень прост в исполнении и полезен.
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