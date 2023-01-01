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Полезный трюк со свечой и тюбиком из-под зубной пасты

Этот бытовой лайфхак пригодится каждому, и его стоит запомнить! Он очень прост в исполнении и полезен.

Полезный трюк со свечой и тюбиком из-под зубной пасты

Разрежьте пустой тюбик из-под зубной пасты, помойте. Либо остатками зубной пасты можно также навести порядок дома: например, очистить смеситель до блеска.

Полезный трюк со свечой и тюбиком из-под зубной пасты

Заверните парафиновую свечу в тюбик так, чтобы внутренняя сторона была снаружи. Склейте край.

Полезный трюк со свечой и тюбиком из-под зубной пасты

Посмотрите на фото ниже: обычная свеча прогорает значительно быстрее «улучшенной». А значит, с помощью этого трюка вы можете продлить горение свечи!

Полезный трюк со свечой и тюбиком из-под зубной пасты
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