Полезный трюк со свечой и тюбиком из-под зубной пасты

Этот бытовой лайфхак пригодится каждому, и его стоит запомнить! Он очень прост в исполнении и полезен.







Разрежьте пустой тюбик из-под зубной пасты, помойте. Либо остатками зубной пасты можно также навести порядок дома: например, очистить смеситель до блеска.







Заверните парафиновую свечу в тюбик так, чтобы внутренняя сторона была снаружи. Склейте край.







Посмотрите на фото ниже: обычная свеча прогорает значительно быстрее «улучшенной». А значит, с помощью этого трюка вы можете продлить горение свечи!





Читать далее →