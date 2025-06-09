Древнее Королевство Швеция — одна из самых высокоразвитых стран, она занимает одно из первых мест в мире по качеству и уровню жизни. При этом экология и природа здесь в отличном состоянии. Швеция — это Балтийское море с живописными островами, густые леса, глубокие озера, Скандинавские горы с горнолыжными курортами и, конечно же, Лапландия.

Так что в зимнее время эта страна буквально превращается в сказку.Гуляя по улицам нарядного Стокгольма, трудно не поддаться соблазну и не заглянуть в одно из многочисленных кафе, откуда пахнет глинтвейном и свежими булочками с корицей и имбирем. Весь Стокгольм располагается на 14 островах, соединенных между собой мостами. Его центральная часть — Гамла Стан (или Старый город) — это Королевский дворец и множество прекрасных музеев и галерей. А самое главное — узкие, мощеные булыжником улочки и разноцветные дома, на крыше одного из которых уж точно живет Карлсон.Гамла Стан — Старый город (Карлсон где-то там!).Рождество в Стокгольме.Стокгольмское метро — одно из самых красивых и необычных в мире . Единственная сохранившаяся в городе трамвайная линия.Уютные улицы в старых кварталах.Природа начинается чуть ли не в городе.Здесь красиво не только зимой Городская ратуша, в которой вручают Нобелевскую премию.Старый город с высоты птичьего полета. Квадратное в плане здание — Королевский дворец.Смена караула возле Королевского дворца.Васа — единственный хорошо сохранившийся корабль 400-летней давности.В Швеции сохранилось много замков.Средневековый замок в городе Эребру, расположенный на маленьком острове прямо посреди реки.Набережная в Стокгольме.Рыболовный поселок Фьельбака на западном побережье Швеции.Домик на берегу озера. Так и хочется запастись теми самыми булочками с корицей, книгами и провести там зиму.Висбю на острове Готланд — наиболее сохранившийся средневековый город в Скандинавии.Отель в виде зеркального куба на дереве.Горнолыжные курорты Швеции понравятся и новичкам, и опытным лыжникам.Северное сияние в Кируне — самом северном городе Швеции.Можно поехать на экскурсию в ледяной отель в Лапландии.И даже остаться там на ночь. Внутри сравнительно тепло — минус 5C˚.Можно отправиться на снежное сафари на снегоходах.Или на санях.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)