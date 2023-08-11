Как хранить фрукты летом

Летом в жару фрукты не рекомендуется хранить в целлофановых пакетах так как они начинают очень быстро портиться.

Не рекомендуется использовать для хранения и открытые емкости, так как в этом случае сочными плодами будут рады полакомиться различные насекомые, и в первую очередь мухи. Оптимальное решение — хранение фруктов в экологичных мешочках с сеточкой, которые прекрасно защитят плоды от насекомых.

Для пошива мешочка для удобного хранения фруктов и овощей потребуется отрез льна размером 16 см на 50 см и отрез сетки размером 40 см на 100 см.

Сострочите ткани вместе, края обметайте. Загладьте шов в сторону льна и проложите отделочную строчку.







Сложите заготовку пополам лицевой стороной вверх и проложите фиксирующие строчки по нижней и боковой части изделия. Излишки ткани срежьте, оставляя 5 мм.







Выверните мешочек на изнаночную сторону и прострочите по трем сторонам.

Для придания мешочку объема углы разложите плоско и проложите строчку на расстоянии 2,5-3 см от края.







Излишки ткани срежьте.

Вновь выверните мешочек на изнаночную сторону и проложите фиксирующую строчку вдоль срезанного края.

Для обработки верхней части мешочка выкроите две полосы размером 28 см на 6 см. Согните края полос так, чтобы получить заготовки длиной 25 см. Пристрочите полосы с изнаночной стороны мешочка.







Заверните ткань на лицевую сторону и проложите строчку. В результате получится кулиска для шнура.







Вденьте шнур в кулиску. На краях шнура можно зафиксировать бусины или сделать аккуратные узелки.

Мешочек прекрасно подходит для хранения фруктов и защищает их от насекомых. Его удобно использовать дома, на даче и даже на пикнике.





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