Элементарный способ, как сохранить хлеб свежим в 3 раза дольше

Как сохранить хлеб свежим гораздо дольше.
Пускай хлеб – всему голова и прекрасно сочетается хоть с маслом, хоть с арбузом, есть у него один недостаток. Сложно найти продукт, который портится быстрее. И если в вашем доме мучное черствеет или покрывается второй корочкой (из плесени) куда быстрее, чем заканчивается, есть два решения. Либо выбирать буханку поменьше, либо использовать вот эту маленькую хитрость и наслаждаться свежим хлебом всю неделю.
Типичная картина.
Почему черствеет хлеб? Простой и сложный вопрос одновременно, о котором большинство из нас вообще никогда не задумывается. Всё дело в физике и химии: крахмал, неотъемлемый элемент большинства хлебобулочных изделий, в естественном состоянии имеет кристаллическую структуру. Но если в крахмал добавить воду или подогреть его, начинается процесс так называемой желатинизации: кристаллы растягиваются и теряют свою твёрдость. А стоит готовый продукт остудить, как крахмал снова потихоньку превращается в кристаллы. И доступ воздуха только ускоряет этот процесс, да ещё и в десятки раз. К чему это мы? Да к тому, что главное правило свежего хлеба могло бы звучать так: сохрани корочку подольше, чтобы она защищала мякиш от воздуха. С теоретической частью закончили, давайте разбираться, как это сделать на практике.
Покупайте только целую буханку.
Во-первых, никогда не покупайте нарезанный хлеб. Его структура уже нарушена, так что зачерствеет продукт быстро, как ни заворачивай. Отдайте предпочтение цельной буханке.
Разрежьте хлеб ровно на две половины.
Главная «фишка»: разрежьте хлеб поперек, ровно посередине. Теперь у вас есть две половинки одной буханки.
После того, как отрезали ломтик, соедините половинки обратно.
Отрезайте по ломтику хлеба от каждой половинки, а после этого обязательно соединяйте их (половинки) опять вместе, ещё плотнее, чем на фото выше. Если резать и хранить хлеб подобным образом, вы ограничите к нему доступ воздуха. И продукт останется свежим до трёх раз дольше. А это – какая-никакая, а экономия.
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