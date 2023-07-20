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Элементарный способ, как сохранить хлеб свежим в 3 раза дольше


Элементарный способ, как сохранить хлеб свежим в 3 раза дольше

Как сохранить хлеб свежим гораздо дольше.

 

Пускай хлеб – всему голова и прекрасно сочетается хоть с маслом, хоть с арбузом, есть у него один недостаток. Сложно найти продукт, который портится быстрее. И если в вашем доме мучное черствеет или покрывается второй корочкой (из плесени) куда быстрее, чем заканчивается, есть два решения. Либо выбирать буханку поменьше, либо использовать вот эту маленькую хитрость и наслаждаться свежим хлебом всю неделю.

Типичная картина.

Типичная картина.

 

Почему черствеет хлеб? Простой и сложный вопрос одновременно, о котором большинство из нас вообще никогда не задумывается. Всё дело в физике и химии: крахмал, неотъемлемый элемент большинства хлебобулочных изделий, в естественном состоянии имеет кристаллическую структуру. Но если в крахмал добавить воду или подогреть его, начинается процесс так называемой желатинизации: кристаллы растягиваются и теряют свою твёрдость. А стоит готовый продукт остудить, как крахмал снова потихоньку превращается в кристаллы. И доступ воздуха только ускоряет этот процесс, да ещё и в десятки раз. К чему это мы? Да к тому, что главное правило свежего хлеба могло бы звучать так: сохрани корочку подольше, чтобы она защищала мякиш от воздуха. С теоретической частью закончили, давайте разбираться, как это сделать на практике.
Покупайте только целую буханку.

Покупайте только целую буханку.

 

Во-первых, никогда не покупайте нарезанный хлеб. Его структура уже нарушена, так что зачерствеет продукт быстро, как ни заворачивай. Отдайте предпочтение цельной буханке.


Разрежьте хлеб ровно на две половины.

Разрежьте хлеб ровно на две половины.

 

Главная «фишка»: разрежьте хлеб поперек, ровно посередине. Теперь у вас есть две половинки одной буханки.
После того, как отрезали ломтик, соедините половинки обратно.

После того, как отрезали ломтик, соедините половинки обратно.

 

Отрезайте по ломтику хлеба от каждой половинки, а после этого обязательно соединяйте их (половинки) опять вместе, ещё плотнее, чем на фото выше. Если резать и хранить хлеб подобным образом, вы ограничите к нему доступ воздуха. И продукт останется свежим до трёх раз дольше. А это – какая-никакая, а экономия.

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Элементарный способ, как сохранить хлеб свежим в 3 раза дольше

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Элементарный способ, как сохранить хлеб свежим в 3 раза дольшеПодписаться на мой Instagram
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