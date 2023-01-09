Самые медленные животные в мире

Для выживания в суровых условиях внешней среды природа наделила представителей фауны всевозможными механизмами. Наиболее универсальным из них является движение. Оно используется для поиска еды, погони за жертвой или миграции в поисках лучших условий жизни. Основной же задачей, решаемой движением, является бегство от опасности. Для некоторых животных это единственный доступный механизм защиты, позволяющий им избежать нежелательного контакта.



Другие биологические виды природа не наделила ни хорошей реакцией, ни умением быстро двигаться. Защищаются они с помощью естественного убежища, маскировки, ядовитых веществ, и высокая скорость им просто-напросто не нужна. Такие животные ведут неторопливый образ жизни и передвигаются не спеша. Среди них есть свои рекордсмены по самому медленному переходу, и черепаха далеко не единственный представитель фауны, который никогда никуда не торопится.









Коала

Аризонский ядозуб

Морская корова

Американский вальдшнеп

Лори

Гигантская черепаха

Трехпалые ленивцы

Морская звезда

Садовая улитка

Морской конек