Самые медленные животные в мире

Для выживания в суровых условиях внешней среды природа наделила представителей фауны всевозможными механизмами. Наиболее универсальным из них является движение. Оно используется для поиска еды, погони за жертвой или миграции в поисках лучших условий жизни. Основной же задачей, решаемой движением, является бегство от опасности. Для некоторых животных это единственный доступный механизм защиты, позволяющий им избежать нежелательного контакта.
Другие биологические виды природа не наделила ни хорошей реакцией, ни умением быстро двигаться. Защищаются они с помощью естественного убежища, маскировки, ядовитых веществ, и высокая скорость им просто-напросто не нужна. Такие животные ведут неторопливый образ жизни и передвигаются не спеша. Среди них есть свои рекордсмены по самому медленному переходу, и черепаха далеко не единственный представитель фауны, который никогда никуда не торопится.
Коала
Травоядное сумчатое родом из Австралии почти всю свою жизнь сидит в кронах эвкалиптовых деревьев и питается его побегами и листьями, содержащими фенольные и терпеновые соединения. Поскольку листья весьма жесткие и ядовитые, едят их они медленно и также медленно переваривают. Сидя на такой мало питательной диете, для экономии энергии большую часть суток коала спит, а если и передвигается, то со скоростью 25 миль/ч.
Аризонский ядозуб
В слюнных железах нижней челюсти гила монстра образуется яд. Токсин служит лишь в качестве оборонительного оружия. Ввести его в жертву ящерица может только при жевании, так как у нее отсутствуют мускулы для принудительного введения токсина, а скорость их передвижения составляет 15 миль/час.
Морская корова
Исчезающее млекопитающее отряда сирен — весьма крупное животное. Самки могут достигать в длину 4-5 метров и весить до тонны. Питаются они исключительно морскими водорослями, растущими в прибрежным водах. Для снижения расхода энергии скорость их перемещения не превышает 13 миль в час.
Американский вальдшнеп
Окрас оперения птицы позволяет ей слиться с кустарниками и в подлеске. Основой их рациона служат беспозвоночные и дождевые черви. Чтобы поймать их, птице вполне достаточно перемещаться со скоростью 5 миль/час.
Лори
Лори ведут древесный образ жизни. На локтевом суставе они имеют особые железы, производящие выделения, которые в сочетании со слюной становятся токсичными. Животному достаточно облизать себя, чтобы образовать невидимую «броню» от хищников. На поиски корма они отправляются ночью. Чтобы не создавать шум, двигаются они медленно и осторожно, со скоростью 1,3 мили в час.
Гигантская черепаха
В списке самых неторопливых животных черепахам, с которыми все так любят сравнивать медленных людей, досталось лишь 5 место. Гигантские черепахи со средней массой 300 кг. и длиной 1,3 м. живут около 100 лет и никуда не торопятся, передвигаясь со скоростью всего 1 миля/час.
Трехпалые ленивцы
Питаются ленивцы практически одними древесными листьями. Из-за их жесткости и низкой калорийности для переваривания ленивцы используют бактерии-симбионты, входящие в состав микрофлоры их пищеварительного тракта. Процесс переваривания занимает около месяца, поэтому образ жизни ленивца ориентирован на жесткую экономию энергии. Двигаются они со скоростью 0,15 миль/час.
Морская звезда
Хотя большинство морских звезд считаются хищниками, у этого представителя класса беспозвоночных нет ни когтей, ни скорости. Для защиты от врагов и добычи они используют скелетные образования, построенные по принципу клешней, поэтому для передвижения им вполне достаточно скорости 0,1 миля/час.
Садовая улитка
Размер раковины садовой улитки составляет всего 14-16 мм. в высоту и 19-21 мм. в ширину. При появлении врагов он ей служит убежищем. Ползают они со скоростью 1,4 см/сек.
Морской конек
Особенности строения тела делают морского конька, чьи размеры составляют от 2 до 30 см, незаметным среди водорослей и недоступным для хищников. Они питаются мелкими рачками и креветками, и для обеспечения себя питанием им хватает скорости перемещения всего 0,04 см. в сек.
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