На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Более 50 лет удача была не на стороне Мохана. Когда он был еще маленьким слоненком, Мохана поймали и сделали его рабочим слоном. Вряд ли он помнит, каково это, когда тебя любят, когда о тебе заботятся, когда позволяют самостоятельно передвигаться и наслаждаться жизнью. Вместо этого слон очень много работал, получал плохую еду, и даже иногда получал хорошую взбучку от людей.











Днем Мохан (Mohan) перевозил своего хозяина, выступал в качестве тягловой силы для разнообразных грузов, просил милостыню у храмов или же его арендовали для свадеб и других церемоний. А ночью его приковывали цепями в тесном стойбище. На самом деле условия жизни Мохана были суровыми даже по сравнению с другими рабочими слонами – слон часто сильно голодал, не имел доступа к воде, у него было слишком мало времени для сна, а все его тело покрывали раны от побоев. Ситуация была такой серьезной, что весть о ней дошла до организации Wildlife SOS.







В Wildlife SOS немедленно решили вмешаться в ситуацию. Слон был уже немолод, но это не значит, что на нем можно поставить крест – волонтеры решили дать шанс Мохану провести свои последние годы в безопасном месте. Закон был на стороне активистов: хозяин Мохада проиграл дело в суде и утратил право над владением животным.

В 2014 году активисты начали свой проект. Им хотелось спасти сразу двух старых слонов – Мохана и Раджу. Одно время оба слона жили бок о бок, их владельцами были члены одной семьи, и потому активистам казалось, что если удастся спасти их обоих, то они оба смогут помочь друг другу адаптироваться к новым условиям. Но судьба сложилась иначе.







Когда шли подготовительные работы по спасению Мохана, слон внезапно пропал без следа. Куда бы ни обращались сотрудники Wildlife SOS, везде был тупик – о слоне никто ничего не слышал и ничего не знал. Активисты заподозрили бывшего хозяина слона: возможно, узнав о том, что Мохана хотят вывезти из страны, он спрятал его в надежном месте.







Тем временем спасательные работы по освобождения Раджу продолжились. Кадры, как слон заплакал, когда с него сняли цепи, облетели весь Интернет. Эта история привлекла много внимания, в том числе и активистов внутри Индии. Все они старались найти пропавшего Мохана, но, к сожалению, ничего не получалось.

Целых полтора года о Мохане не было слышно совершенно ничего, когда вдруг в начале 2016 наконец-то пришли вести, что его обнаружили. Wildlife SOS послала спасательную команду с транспортом для перевозки, но когда они добрались до места содержания слона, они встретили разъяренную толпу в 300 человек. Полиция оказалась вмешиваться в ссору и посоветовала активистам отложить свою операцию.







Тем временем бывший хозяин Мохана подал прошение в суд о пересмотре его дела, чтобы восстановить свои права на слона. До решения суда увозить животное было нельзя, поэтому всем пришлось просто ждать. Ожидание затягивалось и затягивалось – в это время юристы страны начали страйк, и рассмотрение всех дел, включая дела о Мохане, остановились. Судья запросил новый осмотр у другого ветеринара. С адвокатом случился несчастный случай. Казалось, что судьба всеми силами не хочет, чтобы слона спасли – дело затягивалось так долго, что надежда таяла даже у самых стойких. Более 20 раз дело откладывалось, из-за чего в народе Мохана стали называть «самым неудачливым слоном.»







Проблемы продолжались до сентября 2016 года. Wildlife SOS знала, где находится слон, но скованная законом, ничего не могла сделать. Все это время слона держали в ужасных условиях: по-прежнему в цепях, по-прежнему плохо кормили, не давали двигаться и периодически били. Иногда слон становился настолько голодным, что он пытался есть все, что находилось в пределах его досягаемости, включая пластик. В интернете собирали петиции с призывом судью освободить слона. «Мы настроены оптимистично. Однажды, очень скоро, удача должна встать на сторону Мохана. И у нас будет возможность дать такую жизнь ему, которую он заслуживает: свободные прогулки, питательную еду, уход хорошего ветеринара и хорошую компанию рядом.»







В начале сентября долгожданное событие наконец-то произошло. Суд разрешил перевезти Мохана, и он немедленно отправился в безопасное место. После осмотра ветеринаром, оказалось, что почти все тело слона покрыто ранами – как старыми, так и новыми. В его желудке были черви, печень плохо работала, и весь организм Мохана был слишком слаб из-за недостатка минералов и витаминов. Мохан прибыл в центр спасения 22 сентября, и с тех пор ему оказывается самая лучшая помощь.







«Свобода Мохана наступила не сразу, и мы так благодарны всем, кто стоял на том, чтобы это все-таки произошло, кто боролся за это, – говорит соучредитель компании Wildlife SOS. – Этот день знаменует всю ту трудную работу, которую мы все совершили ради спасения Мохана, и мы надеемся, что этот случай создаст прецедент для других животных в Индии, которые страдают от плохого обращения с ними.»







Теперь о слоне будут заботиться.







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