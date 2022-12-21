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На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Более 50 лет удача была не на стороне Мохана. Когда он был еще маленьким слоненком, Мохана поймали и сделали его рабочим слоном. Вряд ли он помнит, каково это, когда тебя любят, когда о тебе заботятся, когда позволяют самостоятельно передвигаться и наслаждаться жизнью. Вместо этого слон очень много работал, получал плохую еду, и даже иногда получал хорошую взбучку от людей.

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Днем Мохан (Mohan) перевозил своего хозяина, выступал в качестве тягловой силы для разнообразных грузов, просил милостыню у храмов или же его арендовали для свадеб и других церемоний. А ночью его приковывали цепями в тесном стойбище. На самом деле условия жизни Мохана были суровыми даже по сравнению с другими рабочими слонами – слон часто сильно голодал, не имел доступа к воде, у него было слишком мало времени для сна, а все его тело покрывали раны от побоев. Ситуация была такой серьезной, что весть о ней дошла до организации Wildlife SOS.

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

В Wildlife SOS немедленно решили вмешаться в ситуацию. Слон был уже немолод, но это не значит, что на нем можно поставить крест – волонтеры решили дать шанс Мохану провести свои последние годы в безопасном месте. Закон был на стороне активистов: хозяин Мохада проиграл дело в суде и утратил право над владением животным.
В 2014 году активисты начали свой проект. Им хотелось спасти сразу двух старых слонов – Мохана и Раджу. Одно время оба слона жили бок о бок, их владельцами были члены одной семьи, и потому активистам казалось, что если удастся спасти их обоих, то они оба смогут помочь друг другу адаптироваться к новым условиям. Но судьба сложилась иначе.

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Когда шли подготовительные работы по спасению Мохана, слон внезапно пропал без следа. Куда бы ни обращались сотрудники Wildlife SOS, везде был тупик – о слоне никто ничего не слышал и ничего не знал. Активисты заподозрили бывшего хозяина слона: возможно, узнав о том, что Мохана хотят вывезти из страны, он спрятал его в надежном месте.

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Тем временем спасательные работы по освобождения Раджу продолжились. Кадры, как слон заплакал, когда с него сняли цепи, облетели весь Интернет. Эта история привлекла много внимания, в том числе и активистов внутри Индии. Все они старались найти пропавшего Мохана, но, к сожалению, ничего не получалось.
Целых полтора года о Мохане не было слышно совершенно ничего, когда вдруг в начале 2016 наконец-то пришли вести, что его обнаружили. Wildlife SOS послала спасательную команду с транспортом для перевозки, но когда они добрались до места содержания слона, они встретили разъяренную толпу в 300 человек. Полиция оказалась вмешиваться в ссору и посоветовала активистам отложить свою операцию.

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Тем временем бывший хозяин Мохана подал прошение в суд о пересмотре его дела, чтобы восстановить свои права на слона. До решения суда увозить животное было нельзя, поэтому всем пришлось просто ждать. Ожидание затягивалось и затягивалось – в это время юристы страны начали страйк, и рассмотрение всех дел, включая дела о Мохане, остановились. Судья запросил новый осмотр у другого ветеринара. С адвокатом случился несчастный случай. Казалось, что судьба всеми силами не хочет, чтобы слона спасли – дело затягивалось так долго, что надежда таяла даже у самых стойких. Более 20 раз дело откладывалось, из-за чего в народе Мохана стали называть «самым неудачливым слоном.»

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Проблемы продолжались до сентября 2016 года. Wildlife SOS знала, где находится слон, но скованная законом, ничего не могла сделать. Все это время слона держали в ужасных условиях: по-прежнему в цепях, по-прежнему плохо кормили, не давали двигаться и периодически били. Иногда слон становился настолько голодным, что он пытался есть все, что находилось в пределах его досягаемости, включая пластик. В интернете собирали петиции с призывом судью освободить слона. «Мы настроены оптимистично. Однажды, очень скоро, удача должна встать на сторону Мохана. И у нас будет возможность дать такую жизнь ему, которую он заслуживает: свободные прогулки, питательную еду, уход хорошего ветеринара и хорошую компанию рядом.»

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

В начале сентября долгожданное событие наконец-то произошло. Суд разрешил перевезти Мохана, и он немедленно отправился в безопасное место. После осмотра ветеринаром, оказалось, что почти все тело слона покрыто ранами – как старыми, так и новыми. В его желудке были черви, печень плохо работала, и весь организм Мохана был слишком слаб из-за недостатка минералов и витаминов. Мохан прибыл в центр спасения 22 сентября, и с тех пор ему оказывается самая лучшая помощь.

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

«Свобода Мохана наступила не сразу, и мы так благодарны всем, кто стоял на том, чтобы это все-таки произошло, кто боролся за это, – говорит соучредитель компании Wildlife SOS. – Этот день знаменует всю ту трудную работу, которую мы все совершили ради спасения Мохана, и мы надеемся, что этот случай создаст прецедент для других животных в Индии, которые страдают от плохого обращения с ними.»

На свободе после 50 лет заключения в рабстве: история самого неудачливого слона

Теперь о слоне будут заботиться.



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