Полезные советы, которые несомненно пригодятся в быту

Если вы любите держать все под контролем или у вас часто слишком мало времени, чтобы тратить его на бытовые хлопоты, то советы, которые могут облегчить и ускорить ряд домашних дел, будут вам очень полезны!

1. Используйте скрепку, чтобы зафиксировать конец скотча

Используйте скрепку, чтобы зафиксировать конец скотча.

2. Складывайте вещи вертикально, чтобы навсегда избавиться от беспорядка в шкафу

Складывайте вещи вертикально, чтобы навсегда избавиться от беспорядка в шкафу.

3. Воспользуйтесь бесцветным лаком, чтобы надежно зафиксировать нитки пуговиц

Воспользуйтесь бесцветным лаком, чтобы надежно зафиксировать нитки пуговиц.

4. Используйте канцелярскую скрепку, чтобы удобно и экономично выдавливать содержимое тюбиков

Используйте канцелярскую скрепку, чтобы удобно и экономично выдавливать содержимое тюбиков.

5. Канцелярские скрепки помогут приподнять клавиатуру

Канцелярские скрепки помогут приподнять клавиатуру.

6. Положите в обувь сухой чайный пакетик на несколько часов, чтобы избавится от неприятного запаха

Положите в обувь сухой чайный пакетик на несколько часов, чтобы избавится от неприятного запаха.

7. Используйте картонную бабину от туалетной бумаги, как подставку и усилитель звука для смартфона

Используйте картонную бабину от туалетной бумаги, как подставку и усилитель звука для смартфона.

8. Воспользуйтесь прищепкой, чтобы безопасно забить гвоздь

Воспользуйтесь прищепкой, чтобы безопасно забить гвоздь.

9. Используйте фольгу, чтобы увеличить размер батареек

Используйте фольгу, чтобы увеличить размер батареек.

10. Используйте луковое кольцо, чтобы пожарить яичницу идеальной формы

Используйте луковое кольцо, чтобы пожарить яичницу идеальной формы.

11. Бутылка, обернутая влажной салфеткой, охладится в холодильнике за несколько минут

Бутылка, обернутая влажной салфеткой, охладится в холодильнике за несколько минут.

12. Если положить телефон в пустой стакан, громкость музыки значительно увеличится

Если положить телефон в пустой стакан, громкость музыки значительно увеличится.

13. На тесной парковке лучше парковаться задом

На тесной парковке лучше парковаться задом.

14. Картонный лоток от яиц защитит ноутбук от перегрева и обеспечит хорошую циркуляцию воздуха

Картонный лоток от яиц защитит ноутбук от перегрева и обеспечит хорошую циркуляцию воздуха.

15. Положите деревянную ложку на кастрюлю, чтобы кипящая жидкость не выливалась

Положите деревянную ложку на кастрюлю, чтобы кипящая жидкость не выливалась.

16. Гениальный способ раскладывания колбасы

Гениальный способ раскладывания колбасы.

17. Используйте зубную пасту, чтобы хорошо отмыть фары

Используйте зубную пасту, чтобы хорошо отмыть фары.