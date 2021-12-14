Величественные горные пейзажи на фотографиях, сделанных на самых красивых хребтах мира

Величественные и завораживающие горные пейзажи.
18-летний швейцарский фотограф Фабио Цингг, по его признанию, впервые взял камеру в руки от скуки. Ему было 16 лет, и он со своими родителями отправился на пикник. И сам того не ожидая, он стал членом команды The Alpinists, в которую входят молодые фотографы, которые снимают Альпы. Пять дней в неделю он работает в офисе, а на выходные отправляется снимать одни из самых красивых горных хребтов мира. «Это всегда новое приключение, и меня всегда поражает красота природы», - говорит Зингг.
1. «Остров сокровищ на земле золотых лиственниц»
Место съемок: Изола, кантон Граубюнден (Швейцария).
2. «Рассмотрим дерево на мгновение…»
Место съемок: городок Белвальд (Швейцария).
3. «Моменты молчания, свободы и внутреннего покоя»
Место съемок: ледниковое озеро Трифтзе (Швейцария).
4. «Первые солнечные лучи, достигшие мощной вершины Пиц Лангуарда»
Место съемок: гора Пиц Лангуард (Швейцария).
5. «Первые признаки наступающей зимы»
Место съемок: озеро Дерборенс (Швейцария).
6. «Спокойное золотое утро в Швейцарских Альпах»
Место съемок: озеро Дерборенс (Швейцария).
7. «Человек в тумане»
Место съемок: Швейцария.
8. «Знаменитый утес «Кафедра проповедника» перед восходом солнца»
Место съемок: коммуна Форсанн (Норвегия).
9. «Красота суровых фьордов»
Место съемок: коммуна Одда (Норвегия).
10. «Могучие Доломитовые Альпы в тумане»
Место съемок: горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Италия).
11. «Три зубца» во всей своей величественной красоте»
Место съемок: горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Италия).
12. «Канадская атмосфера»
Место съемок: Национальный парк Банф, Альберта (Канада).
13. «Восход солнца над зеленой береговой линией»
Место съемки: Фарерские острова (Дания).
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