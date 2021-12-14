С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...
  • Homo Sapiens
    ужас....18 специфических ...

Величественные горные пейзажи на фотографиях, сделанных на самых красивых хребтах мира


Величественные и завораживающие горные пейзажи.

Величественные и завораживающие горные пейзажи.

18-летний швейцарский фотограф Фабио Цингг, по его признанию, впервые взял камеру в руки от скуки. Ему было 16 лет, и он со своими родителями отправился на пикник. И сам того не ожидая, он стал членом команды The Alpinists, в которую входят молодые фотографы, которые снимают Альпы. Пять дней в неделю он работает в офисе, а на выходные отправляется снимать одни из самых красивых горных хребтов мира. «Это всегда новое приключение, и меня всегда поражает красота природы», - говорит Зингг.

1. «Остров сокровищ на земле золотых лиственниц»


Место съемок: Изола, кантон Граубюнден (Швейцария).

Место съемок: Изола, кантон Граубюнден (Швейцария).

 

2. «Рассмотрим дерево на мгновение…»


Место съемок: городок Белвальд (Швейцария).

Место съемок: городок Белвальд (Швейцария).

 

3. «Моменты молчания, свободы и внутреннего покоя»


Место съемок: ледниковое озеро Трифтзе (Швейцария).

Место съемок: ледниковое озеро Трифтзе (Швейцария).

 

4. «Первые солнечные лучи, достигшие мощной вершины Пиц Лангуарда»


Место съемок: гора Пиц Лангуард (Швейцария).

Место съемок: гора Пиц Лангуард (Швейцария).

 

5. «Первые признаки наступающей зимы»


Место съемок: озеро Дерборенс (Швейцария).

Место съемок: озеро Дерборенс (Швейцария).

 

6. «Спокойное золотое утро в Швейцарских Альпах»


Место съемок: озеро Дерборенс (Швейцария).

Место съемок: озеро Дерборенс (Швейцария).

 

7. «Человек в тумане»


Место съемок: Швейцария.

Место съемок: Швейцария.

 

8. «Знаменитый утес «Кафедра проповедника» перед восходом солнца»


Место съемок: коммуна Форсанн (Норвегия).

Место съемок: коммуна Форсанн (Норвегия).

 

9. «Красота суровых фьордов»


Место съемок: коммуна Одда (Норвегия).

Место съемок: коммуна Одда (Норвегия).

 

10. «Могучие Доломитовые Альпы в тумане»


Место съемок: горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Италия).

Место съемок: горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Италия).

 

11. «Три зубца» во всей своей величественной красоте»


Место съемок: горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Италия).

Место съемок: горный массив Тре-Чиме-ди-Лаваредо (Италия).

 

12. «Канадская атмосфера»


Место съемок: Национальный парк Банф, Альберта (Канада).

Место съемок: Национальный парк Банф, Альберта (Канада).

 

13. «Восход солнца над зеленой береговой линией»


Место съемки: Фарерские острова (Дания).

Место съемки: Фарерские острова (Дания).

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Величественные горные пейзажи на фотографиях, сделанных на самых красивых хребтах мира

И не забудьте:
Величественные горные пейзажи на фотографиях, сделанных на самых красивых хребтах мираПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх