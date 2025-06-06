Для чего жирафу длинная шея?

Эволюционное решение длинной конструкции шеи у жирафа вполне понятно: не так уж и мало всевозможных копытных, поедающих листву и побеги деревьев. Получается, что чем длиннее шея, тем больше шансов достать то, что еще не объели всякие коротышки. И тут возникает справедливый вопрос: а не проще ли было нагнуть свою короткую шею, чтобы есть травку под ногами, чем отращивать такую длинную?

Индрикотерии — самые большие и тяжелые млекопитающие. Родственники современных носорогов На самом деле в процессе эволюции подобный вопрос возникал перед разными видами млекопитающих неоднократно. Взять ископаемого носорога — шея у него не короче, чем у жирафа! Оказывается, дело в том, что, когда звери питаются подножным кормом, той же травой, они вольно или невольно прихватывают песчинки, поэтому абразивные нагрузки у травоядных несопоставимы с абразивными нагрузками у тех, кто питается кустарником, листьями и т. п. Другими словами, если бы жирафы или любые другие животные, питающиеся ветками и листьями, перешли на пыльную травку, зубы у них моментально стирались бы. Пришлось бы изменять конструкцию всего ротового аппарата, а заодно и немного модифицировать систему пищеварения, что эволюционно намного сложнее.На то, чтобы отрастить длинную шею, потребуется каких-то несколько десятков, даже сотен тысяч лет, а чтобы изменить строение зубов и систему пищеварения — миллионы! Как видим, и у длинношеего носорога, и у жирафа эволюция пошла по одному пути, хотя они совершенно не родственники. В науке такое явление называется «конвергентное сходство».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: