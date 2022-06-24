С нами не соскучишься!

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...
  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Лавка на ул. Маклсфилд (Macclesfield), р-н Сохо, г. Лондон, 1883 г.

Когда смотришь на фото Лондона второй половины XIX века, и сравниваешь их с кадрами из шедеврального советского фильма Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 1980-х гг., то понимаешь что выдавая за Лондон улицы Риги, Ленинграда и Петергофа, автор изрядно льстил первому.

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх