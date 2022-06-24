Каким был Лондон во времена Шерлока Холмса
Лавка на ул. Маклсфилд (Macclesfield), р-н Сохо, г. Лондон, 1883 г.
Когда смотришь на фото Лондона второй половины XIX века, и сравниваешь их с кадрами из шедеврального советского фильма Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 1980-х гг., то понимаешь что выдавая за Лондон улицы Риги, Ленинграда и Петергофа, автор изрядно льстил первому.
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