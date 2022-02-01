Экспериментальные советские грузовики, которые удивляли мир своей мощью и возможностями

Грузовик НАМИ-094 с дизельным двигателем ЯМЗ-238, 1963 г.в.

1. ЗИС-134

ЗИС-Э134 - Четырехосный грузовик.

Экспериментальный ЗИС-Э134 высокой проходимости.

2. КрАЗ с турбиной

КрАЗ-Э260Е. Под капотом газовая турбина.

с. 2-ступенчатая газовая турбина ГАЗ-99Д мощностью 350 л.с.

КрАЗ-Э260Е, 1974 г.в. Опытный экземпляр.

КрАЗ-2Э260 с газовой турбиной мощностью 360 л.с., 1976 г.в.

3. БТР-Э152В

Броневик БТР-Э152В. Экспериментальная модель.

4. НАМИ С-3

НАМИ С-3 на базе «Москвич-415» с пневмогусеницей на заднем мосту.

НАМИ С-3 на водных испытаниях в 1962 году.

ЭНАМИ С-3МУ с пневмогусеницей от предыдущей модели. Экспериментальная модель.

НАМИ С-3МУ – внедорожник ГАЗ-69М с пневмотраками на гусенице.

5. Грузовики НАМИ на пневмокатках

НАМИ-044Э – внедорожный грузовик на пневмобаллонах.

Экспериментальный внедорожник НАМИ ЭТ-8.

Грузовик НАМИ-094 с дизельным двигателем ЯМЗ-238, 1963 г.в.

6. ЗИЛ-132С

Внедорожник-грузовик ЗИЛ-132С на пневмоколесах, 1964 г.в.

ЗИЛ-132С – когда эксперимент не удался.

Легкий грузовик ЗИЛ-132С.