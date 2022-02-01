Экспериментальные советские грузовики, которые удивляли мир своей мощью и возможностями

Грузовик НАМИ-094 с дизельным двигателем ЯМЗ-238, 1963 г.в.
Во времена СССР конструкторы автомобилей создавали настоящие шедевры, которые не перестают поражать воображение и в наши дни. Будущая модель прорабатывалась до мельчайших деталей и результат превосходил все ожидания. Но была одна проблема – по разным причинам далеко не все экспериментальные грузовики выходили в серию.
1. ЗИС-134
ЗИС-Э134 - Четырехосный грузовик.
Эта разработка 1954 года продемонстрировала высокие показатели силы тяги и проходимости. Поразительно, но по этим параметрам грузовик мог составить серьезную конкуренцию гусеничным тягачам. И несмотря на то, что в серию автомобиль не пустили, именно он стал прародителем новой колесной армейской техники времен СССР.
Экспериментальный ЗИС-Э134 высокой проходимости.
2. КрАЗ с турбиной
КрАЗ-Э260Е. Под капотом газовая турбина.
В 1970-х годах КрАЗ решил начать эксперимент с газотурбинными двигателями, которые планировали устанавливать на тяжеловесные автомобили. В то время как прежняя турбина дизельного движка совершала 2 000 об/мин., производительность новинки имела показатель 33 000 оборотов за тот же промежуток времени.
2-ступенчатая газовая турбина ГАЗ-99Д мощностью 350 л.с.
Усовершенствование предполагало увеличение мощности, улучшение экологических показателей и экономичность эксплуатации транспортного средства. К большому сожалению, внедрению новшества помешала трансмиссия автомобиля, которая просто не выдержала большой нагрузки. По этой причине ни КрАЗ-Э260Е, ни КрАЗ-2Э260 не вышли в серийный выпуск.
КрАЗ-Э260Е, 1974 г.в. Опытный экземпляр.
КрАЗ-2Э260 с газовой турбиной мощностью 360 л.с., 1976 г.в.
3. БТР-Э152В
Броневик БТР-Э152В. Экспериментальная модель.
Представитель первоклассных бронированных автомобилей-вездеходов времен СССР. БТР-Э152В был оснащен усилителем рулевого управления, управляемыми колесами и гидроамортизаторами.
4. НАМИ С-3
НАМИ С-3 на базе «Москвич-415» с пневмогусеницей на заднем мосту.
НАМИ С-3 на водных испытаниях в 1962 году.
В начале 60-х на базе простого «Москвич-415» задний мост был заменен гусеницей необычной конструкции, являющей собой надувной баллон, который объединял три колеса. Все последующие модели, сконструированные на базе военного внедорожника, отличались тихим ходом и большой плавностью. Однако, несмотря на высокую проходимость, автомобиль оказался совершенно непригодным для длительной и серьезной эксплуатации. Еще один серьезный минус разработки — скорость 40 км/ч, которая оказалась предельной.
ЭНАМИ С-3МУ с пневмогусеницей от предыдущей модели. Экспериментальная модель.
НАМИ С-3МУ – внедорожник ГАЗ-69М с пневмотраками на гусенице.
5. Грузовики НАМИ на пневмокатках
НАМИ-044Э – внедорожный грузовик на пневмобаллонах.
В желании полного отказа от применения гусениц, в 1958 году ученые НАМИ пришли к решению придумать автомобиль, который передвигался бы на огромных воздушных колесах. Предполагалось, что система подкачки колес, ширина которых была больше метра, обеспечит высокую проходимость автомобиля.
Экспериментальный внедорожник НАМИ ЭТ-8.
Грузовик НАМИ-094 с дизельным двигателем ЯМЗ-238, 1963 г.в.
К 1961 году, по примеру американской техники FWD, был создан первый экспериментальный образец внедорожного грузовика — НАМИ ЭТ-8. Он мог перемещать любой груз весом до 8,6 т. Однако, несмотря на все старания разработчиков, конструкция оказалась чересчур тяжелой — 21 т — трудноуправляемой и очень неудобной, что вынудило от нее отказаться.
6. ЗИЛ-132С
Внедорожник-грузовик ЗИЛ-132С на пневмоколесах, 1964 г.в.
Но идею с пневмобаллонами решили не забрасывать в дальний угол и за разработку новой модели взялась команда инженеров ЗИЛ. Уже в 1964 году публике предстал небольшой автомобиль, который перемещался на четырех катках, диаметр и ширина которых составляла по 1 метру. Автомобиль обладал своеобразной системой управления. Но ЗИЛ-132С постигла та же судьба, что и вышеописанные модели — в серию его не пустили, а причина тому — неустойчивость конструкции и сложность управления.
ЗИЛ-132С – когда эксперимент не удался.
Легкий грузовик ЗИЛ-132С.
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