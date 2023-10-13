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Антибактериальное средство для сияющей чистоты

Не покупайте в магазине — приготовьте своими руками эффективное антибактериальное средство, которое очистит кухню и ванную до блеска! Смесители, духовка, раковина и даже унитаз будет сиять чистотой и свежестью.
Антибактериальное средство для сияющей чистоты

Что понадобится:

200 мл уксуса 9%
2 ст. л. соли;

зубная паста (полоска примерно 5 см);

плотные бумажные салфетки;

стеклянная банка.В удобную ёмкость налейте уксус 9 %. Добавьте соль, размешайте до растворения. И сюда же выдавите около 5 см любой зубной пасты, даже самой дешёвой. Размешайте до однородности.

Антибактериальное средство для сияющей чистоты

Нарвите и плотно утрамбуйте бумажные салфетки в банку (сколько поместится). Залейте чистящим раствором. Оставьте, пока салфетки полностью не пропитаются.

Антибактериальное средство для сияющей чистоты

Теперь очень удобно брать одну такую салфетку и очищать раковину, смеситель, ванну, унитаз и не только! Раствор удаляет не только известковый налёт, но и бактерии. Полностью исчезает неприятный запах. Храните банку закрытой и при необходимости доставайте чистящую антибактериальную салфетку.

Антибактериальное средство для сияющей чистоты

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