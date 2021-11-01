Мужчина нашел фотопленку 40-летней давности и сумел разгадать ее историю

Алекс Гальмен.

На пленке была запечатлена свадьба.

Все кадры были сняты в один день.

Алекс Гальмен решил во что бы то ни стало найти тех, кто запечатлен на пленке.

Алекс решил, что свадьба была в Шотландии, так как автомобиль на одном из кадров был зарегистрирован в Эдинбурге.

Камера Balda Baldix.

Алекс купил эту камеру на аукционе.

В камере оказалась непроявленная пленка.

Свадебные фотографии.

Фотографии, видимо, сделал кто-то из родственников со стороны жениха.

Кадр с автомобилем.

Свадьба.

Алексу удалось проявить 10 кадров.

Кадр с пленки.

Свадьба в 1970-х.