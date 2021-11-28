14 вещей родом из 90-х, которые в нынешнем сезоне считаются последним писком моды

Вещи без которых не обойтись этим летом.
Как известно, мода - дама капризная. И если в одном сезоне популярны юбки в пол и платье в горошек, то на следующий год все может быть с точностью до наоборот. Подобные тенденции наблюдаются нынешней весной. Дизайнеры объявили модными вещи, которые большинство из нас носило в 1990-х годах
1. Горох
Одежда в горох.
«Горох» - один из классических узоров, который не выходит из моды уже несколько десятилетий. Новый сезон - своеобразное перерождение полюбившегося принта. В сезоне весна-лета 2018 дизайнеры щедро украсили крупным и мелким горошком юбки миди, классические костюмы и платья. Стилисты уверяют, что одежда в горох способна привнести в образ своей владелицы нотки легкости и романтики.
2. Поясная сумка
Поясная сумка-бананка.
Приветом из недалеких 90-х в моду стало возвращение небольших поясных сумок. Только если в прошлом они ассоциировались исключительно с работниками рынка, то сейчас стали стильным аксессуаром для модниц. Такая сумка сочетается практически с любыми нарядами и носить его тоже можно по-разному. Застегнув поясную сумку на талии, можно красиво подчеркнуть талию. Сочетайте ее с силуэтными платьями, нарядами в бельевом стиле, деловыми жакетами, спортивными нарядами, а также одеждой в стиле casual.
3. Поп-арт
Принты в стиле поп-арт.
Яркие сочетания и броские картинки, характерные для поп-арта, вдохновили дизайнеров Versace, Calvin Klein и Delpozo на создание неординарной коллекции. Юбки, платья и футболки насыщенных цветов с крупными сюжетными картинками привнесут в повседневный образ остроты и свежести. Девушкам, которые мечтают о титуле иконы стиля, не обойтись без джинсовой куртки, украшенной вышивкой и большой картиной в стиле поп-арт.
4. Анималистический принт
Одежда с животными принтами.
В моду снова возвращаются дерзкие животные принты. Именно они вдохновили дизайнеров на создание целых линеек модных образов. Самыми актуальными для весны и лета стал леопардовый принт, зебра, а также расцветка, имитирующая кожу питона. Интересным моментом стало то, что анималистические принты этим летом принято изображать на ярком красном, желтом, синем или фиолетовом фоне.
5. Широкие брюки
Брюки-трубы.
Брюки-трубы - еще одна тенденция, вернувшаяся на модный Олимп из прошлого. Прямые широкие брюки - это не только стильная вещь, но и предмет одежды, способный подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Наиболее выигрышной, стилисты считают модель с завышенной талией и стрелками. Такие штаны прекрасно подойдут девушкам с типом фигуры груша, песочные часы и перевернутый треугольник. Широкие брюки-трубы подойдут и для ежедневных походов в офис и для вечернего выхода в свет, универсальная вещь на все случаи жизни.
6. Кроксы
Кроксы на платформе со стразами.
Резиновые тапочки с отверстиями просто покорили знаменитых дизайнеров своей простотой, удобством и нетривиальным видом. В этом сезоне эта незатейливая обувь стала настоящим must have. Стоит отметить, что вид кроксов несколько изменился. В тренде модели на платформе, декорированные стразами, значками и камнями. Конечно, обувь такого типа весьма специфическая и подходит исключительно для прогулок в парке или посиделок в кафе.
7. Асимметрия
Асимметричные вещи.
В противовес простоте - сложные фасоны и асимметрия во всех ее проявлениях. Она может быть едва заметной, как в платьях на одной лямке, или смелой, когда одна сторона платья значительно длиннее другой. Очень выигрышно смотрятся многослойные сарафаны с асимметричным кроем, а также вещи из денима.
8. Свободный крой
Платья свободного кроя.
С каждым годом темп жизни ускоряется и мода становится все более комфортной и технологичной. Одним из самых популярных направлений является activewear, то есть «простая и удобная». Так, на смену обтягивающим платьям пришли свободные легкие сарафаны и платья-рубашки. Эти вещи универсальны, подходят для всех типов фигуры и могут сочетаться как с обувью на каблуках, так и с кедами.
9. Эклектика
Эклектичные принты.
Эклектика снова в моде, особенно, если речь идет о принтах. Поэтому любительницам смелых экспериментов стилисты дают зеленый свет. В этом сезоне приветствуются сочетания геометрических принтов с животными. Также выигрышно будут смотреться вещи в клетку и полоску, пэчворк, анимализм и поп-арт.
10. Брюки с лампасами
Брюки с лампасами.
Когда-то такие брюки были частью военной формы, а сейчас являются одним из самых модных атрибутов женского гардероба. Вертикальные полоски по бокам вытягивают силуэт и стройнят, а различные фасоны позволяют выбрать вещь себе по душе. Среди самых горячих трендов: широкие штаны в пол и укороченные брюки спортивного типа. Первые следует сочетать исключительно с обувью на каблуке, а вторые можно носить как с элегантными босоножками, так и с кроссовками. Отдельного внимания заслуживают джинсы с лампасами, которые оценят смелые и уверенные в себе девушки.
11. Коричневый цвет
Одежда коричневых оттенков.
В этом году дизайнеров вдохновили землистые оттенки. Коричневый, болотный, песочный, терракотовый - вот далеко не полный перечень модных цветов. Самым смелым девушкам дизайнеры рекомендуют обратить внимание на образы, выдержанные в одной цветовой гамме. Если же вам это кажется скучным, разбавьте наряд контрастной вещью или аксессуарами.
12. Вертикальные полоски
Одежда с вертикальными полосками.
На смену привычным горизонтальным полоскам пришли вертикальные. Одежда с таким принтом вытягивает силуэт и поможет казаться выше и стройнее. Самыми эффектными и модными вещами, по мнению стилистов, станут брюки в широкую контрастную полоску. Ну а тем, кто просто хочет обзавестись универсальной вещью, стоит присмотреться к классическим рубашкам в тонкую синюю или голубую полоску.
13. Красный цвет
Одежда красного цвета.
Самым горячим, модным и сексуальным цветом в этом сезоне стал красный. И это неудивительно, ведь девушка в таком наряде едва ли останется незамеченной. Неважно, что вы выберете - тотал лук или один аксессуар модного цвета, старания не пропадут даром.
14. Пластик
Вещи из пластика.
Несмотря на то, что многие сулили закат тренду на одежду из клеенки и пластика, этого не произошло. Более того, тенденция только укрепила свои позиции. Дождевики, плащи, шляпы, сумки, сапоги и босоножки продолжают появляться в коллекциях именитых дизайнеров. Одежда и аксессуары из PVC прекрасно сочетается с любыми вещами и стилями.
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