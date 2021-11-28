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14 вещей родом из 90-х, которые в нынешнем сезоне считаются последним писком моды


Вещи без которых не обойтись этим летом.

Вещи без которых не обойтись этим летом.

Как известно, мода - дама капризная. И если в одном сезоне популярны юбки в пол и платье в горошек, то на следующий год все может быть с точностью до наоборот. Подобные тенденции наблюдаются нынешней весной. Дизайнеры объявили модными вещи, которые большинство из нас носило в 1990-х годах

1. Горох


Одежда в горох.

Одежда в горох.

«Горох» - один из классических узоров, который не выходит из моды уже несколько десятилетий. Новый сезон - своеобразное перерождение полюбившегося принта. В сезоне весна-лета 2018 дизайнеры щедро украсили крупным и мелким горошком юбки миди, классические костюмы и платья. Стилисты уверяют, что одежда в горох способна привнести в образ своей владелицы нотки легкости и романтики.

2. Поясная сумка


Поясная сумка-бананка.

Поясная сумка-бананка.

Приветом из недалеких 90-х в моду стало возвращение небольших поясных сумок. Только если в прошлом они ассоциировались исключительно с работниками рынка, то сейчас стали стильным аксессуаром для модниц. Такая сумка сочетается практически с любыми нарядами и носить его тоже можно по-разному. Застегнув поясную сумку на талии, можно красиво подчеркнуть талию. Сочетайте ее с силуэтными платьями, нарядами в бельевом стиле, деловыми жакетами, спортивными нарядами, а также одеждой в стиле casual.

3. Поп-арт


Принты в стиле поп-арт.

Принты в стиле поп-арт.

Яркие сочетания и броские картинки, характерные для поп-арта, вдохновили дизайнеров Versace, Calvin Klein и Delpozo на создание неординарной коллекции. Юбки, платья и футболки насыщенных цветов с крупными сюжетными картинками привнесут в повседневный образ остроты и свежести. Девушкам, которые мечтают о титуле иконы стиля, не обойтись без джинсовой куртки, украшенной вышивкой и большой картиной в стиле поп-арт.

4. Анималистический принт


Одежда с животными принтами.

Одежда с животными принтами.

В моду снова возвращаются дерзкие животные принты. Именно они вдохновили дизайнеров на создание целых линеек модных образов. Самыми актуальными для весны и лета стал леопардовый принт, зебра, а также расцветка, имитирующая кожу питона. Интересным моментом стало то, что анималистические принты этим летом принято изображать на ярком красном, желтом, синем или фиолетовом фоне.

5. Широкие брюки


Брюки-трубы.

Брюки-трубы.

Брюки-трубы - еще одна тенденция, вернувшаяся на модный Олимп из прошлого. Прямые широкие брюки - это не только стильная вещь, но и предмет одежды, способный подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Наиболее выигрышной, стилисты считают модель с завышенной талией и стрелками. Такие штаны прекрасно подойдут девушкам с типом фигуры груша, песочные часы и перевернутый треугольник. Широкие брюки-трубы подойдут и для ежедневных походов в офис и для вечернего выхода в свет, универсальная вещь на все случаи жизни.

6. Кроксы


Кроксы на платформе со стразами.

Кроксы на платформе со стразами.

Резиновые тапочки с отверстиями просто покорили знаменитых дизайнеров своей простотой, удобством и нетривиальным видом. В этом сезоне эта незатейливая обувь стала настоящим must have. Стоит отметить, что вид кроксов несколько изменился. В тренде модели на платформе, декорированные стразами, значками и камнями. Конечно, обувь такого типа весьма специфическая и подходит исключительно для прогулок в парке или посиделок в кафе.

7. Асимметрия


Асимметричные вещи.

Асимметричные вещи.

В противовес простоте - сложные фасоны и асимметрия во всех ее проявлениях. Она может быть едва заметной, как в платьях на одной лямке, или смелой, когда одна сторона платья значительно длиннее другой. Очень выигрышно смотрятся многослойные сарафаны с асимметричным кроем, а также вещи из денима.

8. Свободный крой


Платья свободного кроя.

Платья свободного кроя.

С каждым годом темп жизни ускоряется и мода становится все более комфортной и технологичной. Одним из самых популярных направлений является activewear, то есть «простая и удобная». Так, на смену обтягивающим платьям пришли свободные легкие сарафаны и платья-рубашки. Эти вещи универсальны, подходят для всех типов фигуры и могут сочетаться как с обувью на каблуках, так и с кедами.

9. Эклектика


Эклектичные принты.

Эклектичные принты.

Эклектика снова в моде, особенно, если речь идет о принтах. Поэтому любительницам смелых экспериментов стилисты дают зеленый свет. В этом сезоне приветствуются сочетания геометрических принтов с животными. Также выигрышно будут смотреться вещи в клетку и полоску, пэчворк, анимализм и поп-арт.

10. Брюки с лампасами


Брюки с лампасами.

Брюки с лампасами.

Когда-то такие брюки были частью военной формы, а сейчас являются одним из самых модных атрибутов женского гардероба. Вертикальные полоски по бокам вытягивают силуэт и стройнят, а различные фасоны позволяют выбрать вещь себе по душе. Среди самых горячих трендов: широкие штаны в пол и укороченные брюки спортивного типа. Первые следует сочетать исключительно с обувью на каблуке, а вторые можно носить как с элегантными босоножками, так и с кроссовками. Отдельного внимания заслуживают джинсы с лампасами, которые оценят смелые и уверенные в себе девушки.

11. Коричневый цвет


Одежда коричневых оттенков.

Одежда коричневых оттенков.

В этом году дизайнеров вдохновили землистые оттенки. Коричневый, болотный, песочный, терракотовый - вот далеко не полный перечень модных цветов. Самым смелым девушкам дизайнеры рекомендуют обратить внимание на образы, выдержанные в одной цветовой гамме. Если же вам это кажется скучным, разбавьте наряд контрастной вещью или аксессуарами.

12. Вертикальные полоски


Одежда с вертикальными полосками.

Одежда с вертикальными полосками.

На смену привычным горизонтальным полоскам пришли вертикальные. Одежда с таким принтом вытягивает силуэт и поможет казаться выше и стройнее. Самыми эффектными и модными вещами, по мнению стилистов, станут брюки в широкую контрастную полоску. Ну а тем, кто просто хочет обзавестись универсальной вещью, стоит присмотреться к классическим рубашкам в тонкую синюю или голубую полоску.

13. Красный цвет


Одежда красного цвета.

Одежда красного цвета.

Самым горячим, модным и сексуальным цветом в этом сезоне стал красный. И это неудивительно, ведь девушка в таком наряде едва ли останется незамеченной. Неважно, что вы выберете - тотал лук или один аксессуар модного цвета, старания не пропадут даром.

14. Пластик


Вещи из пластика.

Вещи из пластика.

Несмотря на то, что многие сулили закат тренду на одежду из клеенки и пластика, этого не произошло. Более того, тенденция только укрепила свои позиции. Дождевики, плащи, шляпы, сумки, сапоги и босоножки продолжают появляться в коллекциях именитых дизайнеров. Одежда и аксессуары из PVC прекрасно сочетается с любыми вещами и стилями.

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14 вещей родом из 90-х, которые в нынешнем сезоне считаются последним писком моды

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14 вещей родом из 90-х, которые в нынешнем сезоне считаются последним писком модыПодписаться на мой Instagram
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