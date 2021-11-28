14 вещей родом из 90-х, которые в нынешнем сезоне считаются последним писком моды

Вещи без которых не обойтись этим летом.

1. Горох

Одежда в горох.

2. Поясная сумка

Поясная сумка-бананка.

3. Поп-арт

Принты в стиле поп-арт.

4. Анималистический принт

Одежда с животными принтами.

5. Широкие брюки

Брюки-трубы.

6. Кроксы

Кроксы на платформе со стразами.

7. Асимметрия

Асимметричные вещи.

8. Свободный крой

Платья свободного кроя.

9. Эклектика

Эклектичные принты.

10. Брюки с лампасами

Брюки с лампасами.

11. Коричневый цвет

Одежда коричневых оттенков.

12. Вертикальные полоски

Одежда с вертикальными полосками.

13. Красный цвет

Одежда красного цвета.

14. Пластик

Вещи из пластика.