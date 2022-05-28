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Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Немецкий солдат-радист, фотограф Вилли Георг (Willy Georg) летом 1941 года, будучи в Варшаве, нелегально пробрался в гетто и отснял на свою «Лейку» четыре пленки. Пятую пленку и фотоаппарат у него конфисковал военный патруль при задержании. К счастью, спрятанные в карманах четыре пленки сохранились до наших дней.

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Торговец газетами за работой.

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Молодая еврейка в толпе.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Уличные букинисты.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Прохожая.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Уличный торговец.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Человек без сознания у витрины.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Уличный попрошайка.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Торговля дровами вразвес.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Старики, просящие подаяние на улице.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Группа женщин с корзинами на улице варшавского гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Пожилой еврей на улице варшавского гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Труп жителя варшавского гетто, лежащий на тротуаре.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Две женщины, торгующие на улице варшавского гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Старик, просящий подаяние.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Чаепитие на улице.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Торговцы обувью.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Овощной торговый прилавок в варшавском гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Истощенный человек, сидящий на тротуаре.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Истощенный ребенок на тротуаре.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Двое детей, просящие подаяние на тротуаре в варшавском гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Чаепитие на улице варшавского гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Уличные торговцы дровами и углем в варшавском гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Пожилые евреи.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Групповой портрет жителей варшавского гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Прохожий подает детям на улице в варшавском гетто.
Запретные кадры варшавского гетто 1941 года
Уличное движение в варшавском гетто. На переднем плане конный катафалк и велосипедист.



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