Запретные кадры варшавского гетто 1941 года

Немецкий солдат-радист, фотограф Вилли Георг (Willy Georg) летом 1941 года, будучи в Варшаве, нелегально пробрался в гетто и отснял на свою «Лейку» четыре пленки. Пятую пленку и фотоаппарат у него конфисковал военный патруль при задержании. К счастью, спрятанные в карманах четыре пленки сохранились до наших дней.











Торговец газетами за работой.





Молодая еврейка в толпе.



Уличные букинисты.



Прохожая.



Уличный торговец.



Человек без сознания у витрины.



Уличный попрошайка.



Торговля дровами вразвес.



Старики, просящие подаяние на улице.



Группа женщин с корзинами на улице варшавского гетто.



Пожилой еврей на улице варшавского гетто.



Труп жителя варшавского гетто, лежащий на тротуаре.



Две женщины, торгующие на улице варшавского гетто.



Старик, просящий подаяние.



Чаепитие на улице.



Торговцы обувью.



Овощной торговый прилавок в варшавском гетто.



Истощенный человек, сидящий на тротуаре.



Истощенный ребенок на тротуаре.



Двое детей, просящие подаяние на тротуаре в варшавском гетто.



Чаепитие на улице варшавского гетто.



Уличные торговцы дровами и углем в варшавском гетто.



Пожилые евреи.



Групповой портрет жителей варшавского гетто.























Прохожий подает детям на улице в варшавском гетто.



Уличное движение в варшавском гетто. На переднем плане конный катафалк и велосипедист.

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