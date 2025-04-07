Кулинарные ошибки, которые хозяйки совершают на автомате

Есть привычки в готовке, которые с годами настолько прочно входят в нашу жизнь, что мы перестаем задумываться, а действительно ли они полезные. Например, гасить соду в ложке или измерять ингредиенты стаканами.







Сегодня мы расскажем об этих и других популярных ошибках, которые мы совершаем на автомате, даже не подозревая, что именно они портят наши блюда.

Ошибка 1: Класть меньше сахара и заменять сливочное масло растительным

Ошибка 2: Пользоваться только тефлоновой сковородой

Ошибка 3: Смазывать бисквит сметанным кремом

Ошибка 4: Тщательно вымешивать тесто для оладий

Ошибка 5: Перегружать сковороду

Ошибка 6: Жарить мясо и птицу на оливковом масле

Ошибка 7: Долго взбивать белки

Ошибка 8: Наливать заправку в салат

Ошибка 9: Гасить соду уксусом в ложке

Ошибка 10: Измерять вес стаканами

Сыпьте столько сахара, сколько указано в рецепте.А вы тоже думаете, что если положить в тесто 100 граммов сахара вместо 200 и заменить сливочное масло на растительное, то готовая выпечка получится менее калорийной и более полезной? Возможно, так бы и случилось, но вряд вы вообще сможете приготовить что-то вкусное по рецепту, придуманном на ходу. Повара не зря подробно расписывают количество ингредиентов (иногда даже яйца указывают в граммах), ведь кондитерское искусство требует максимальной точности.Если вы самовольно измените пропорции, то все химические процессы, которые должны происходить внутри теста, будут нарушены. Так, например, сливочное масло отвечает за эмульгацию, а сахар влияет не только на сладость, но и на консистенцию продукта. Попробуйте добавить в белки меньше сахара, и ваша меренга просто не взобьется. Хотите, чтобы десерт был менее калорийный? Выбирайте специальные ПП-рецепты, где ингредиенты будут подобраны в соответствии с вашими запросами.Жарить мясо и сосиски лучше на чугунной сковородеУ вас на кухне одна универсальная сковорода, которая подходит для жарки всего? Поздравляем – вы совершили невозможное! На самом деле, на одной и той же сковороде вряд ли одинаково хорошо получится яичница, жареная картошка и мясные стейки, ведь у каждого блюда есть свои условия приготовления, которые важно соблюдать.Взять, к примеру, антипригарную сковороду. Что вы сможете идеально на ней приготовить? Омлет, блины, панкейки – в общем то, что хорошо выходит без участия масла и высокой температуры. А вот овощи вок, рыба, мясо получатся не так вкусно, и уж точно на них не будет аппетитной хрустящей корочки, потому что антипригарное покрытие не позволяет сковороде разогреться слишком сильно.Какой вывод можно из этого сделать? Если вы мечтает о хорошо прожаренных стейках, хрустящих снаружи и сочных внутри, используйте тяжелые металлические или чугунные сковороды, которые сильно накаляются и отлично держат тепло. А если боитесь, что продукт пригорит, просто хорошо смажьте дно посуды растительным маслом.Вместо сметанного крема используйте заварнойДля каждого вида теста существуют свои крема, которые идеально подходят для сборки и пропитки будущего торта. Например, бисквитные коржи лучше всего сочетаются с масляным и заварным кремом, а вот сметанный лучше оставить для медовиков. Почему так? Если вы положите слишком мало крема, он просто впитается в коржи, и они останутся сухими, а если слишком много – торт «поплывет» и будет выглядеть непрезентабельно.Тесто для оладий не должно быть слишком гладким.Оладьи – это кулинарная база. Хозяйки очень часто готовят их на завтрак или перекус, подают со сгущенкой, вареньем или сметаной. Казалось бы, что может быть сложного в их приготовлении? Однако свои нюансы, которые отвечают за пышность выпечки, все-таки есть. Так, тесто для оладий не должно быть идеально гладким. Его нужно вымешивать осторожно и не слишком долго, не пытаясь избавиться от комочков. В идеале ингредиенты должны лишь чуть соприкоснуться друг с другом – тогда выпечка получится воздушной. А чтобы оладьи не оставались сырыми внутри, жарьте их на небольшом огне под крышкой.Не кладите на сковороду слишком много мяса.Когда на приготовление ужина остается совсем немного времени, появляется большое желание загрузить в сковороду все мясо, которое у нас есть, чтобы оно быстрее приготовилось. Однако это не самая лучшая идея. Во-первых, при таком раскладе температура в сковороде понизится и мясо будет больше тушиться, чем жариться. А во-вторых, из него вытечет весь сок и кусочки получатся сухими.Запоминайте: сначала нужно партиями обжарить мясо, чтобы сверху образовалась корочка, которая запечатает соки внутри. И только после того, как все кусочки будут готовы, вы можете выложить их в сковороду или жаровню, добавить немного воды и начать тушить. Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете приготовить вкусное, нежное и сочное мясо, которое будет таять во рту.Оливковое масло быстро начинает горетьИз-за того, что у оливкового масла достаточно низкая температура горения, оно начинает дымиться гораздо раньше, чем мясо попадает на сковороду. В результате готовый продукт получается не слишком вкусным и даже вредным для здоровья. Чтобы не пришлось выбрасывать блюдо в мусорное ведро, используйте для жарки мяса и птицы другое масло, например, подсолнечное.Взбивайте белки миксером, но не слишком долго.Взбиванию белков посвящают целые статьи, потому что это довольно капризный и требовательный в обращении продукт. Важно не только соблюдать технологию, но и подобрать правильную посуду, проверить, чтобы она была чистой, и пр. Расскажем про основные правила, которые не стоит нарушать:• Заранее достаньте яйца из холодильника – они должны полежать при комнатной температуре примерно 5 минут, а затем их можно взбивать.• Проверьте, не попал ли случайно в тарелку желток – даже одна маленькая капля способна привести к тому, что белки не взобьются.• Взбивайте белки на высокой скорости миксера. Как только они максимально загустеют и «застынут» (не будут выливаться из тарелки), можно считать, что белковая пена готова. Очень важно не перевзбить массу, иначе она расслоится и ее нельзя будет дальше использовать в готовке.Заправка распределится по листьям неравномерно.В приготовлении салата нет ничего сложного, но даже здесь можно допустить досадные ошибки, если не знать некоторых нюансов. Во-первых, салатные листья необходимо хорошо просушить перед тем, как добавлять в тарелку, иначе заправка будет стекать по ним и не покроет все ингредиенты. Во-вторых, нужно сначала наливать заправку в миску, а уже потом класть туда салат – в этом случае она распределится равномерно. В-третьих, делайте это за 5-10 минут до того, как подавать блюдо на стол – если оно будет стоять полчаса, листья сильно размягчатся и превратятся в кашу.Самая популярная ошибка.Пожалуй, самая распространенная ошибка, которая берет начало еще из Советского Союза. Так делали наши бабушки, мамы и, соответственно, мы тоже так делаем. В чем состоит ошибка? Когда мы капаем уксус или лимонный сок в ложку с содой, начинается реакция, в ходе которой выделяется углекислый газ. Но чтобы выпечка поднялась, этот процесс должен происходить внутри теста, а не в ложке. Поэтому соду нужно гасить прямо в тесте – тогда изделие получится пышным.Измеряйте количество муки на весахВ кондитерском искусстве важен каждый грамм, поэтому все ингредиенты в тесто важно добавлять через весы, а не ложками, стаканами или просто «на глаз». Если вы увидели рецепт, в котором написано «стакан молока, стакан муки, стакан сахара», лучше обходите его стороной, так как есть все шансы, что выпечка не получится.