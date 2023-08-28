Чем лилипуты отличаются от карликов?
Для начала разберемся, кого называют лилипутом.
Лилипут – это человек, унаследовавший патологию головного мозга от родителей, что привело к изменениям в гипофизе, то есть болезнь наследственная. Лилипуты обычно имеют рост от 40 до 90 см, а их вес может варьироваться от 5 до 15 кг. Согласно недавним исследованиям, в мире, в наши дни, живет примерно 800 особей. Взрослые лилипуты имеют довольно-таки правильные пропорции тела и чем-то напоминают детей. Эти люди больны редким заболеванием гипофиза, который отвечает за выработку организмом специального гормона, благодаря которому мы все растем. Поэтому, в медицине это заболевание называется гипофизарным нанизмом. Чаще всего лилипуты связывают свою жизнь с работой в цирке или на ярмарках.
Карлик – это низкий человек, переставший расти в результате воздействия на организм какого-то заболевания. Чаще всего можно встретить дистрофических карликов. В их организме, также как и у лилипутов, нехватка гормона роста, который появился в результате нарушений в гипофизе. Эти люди, в основном, неплохо выглядят и умственно ни чем не отличаются от обычных людей. Однако у них наблюдается некоторое сексуальное недоразвитие. Также бывают карлики с непропорциональным телосложением: у них ярко выражена нехватка гормонов щитовидки, кроме того, некоторые карлики сильно отстают в умственном и физическом развитии. Люди, имеющие такую патологию, предрасположены к различным заболеваниям, например, к таким, как почечная недостаточность, рахит, нарушения в кишечнике. Сегодня участились случаи охондроплазии среди карликов. Признаком подобного недуга служит неправильное телосложение, чаще всего это маленькие руки и ноги в сочетании с аномально большой головой.
Как видно из вышесказанного, карлик имеет непропорциональное телосложение, а лилипут похож на ребенка и сложен более-менее пропорционально. Кроме того, лилипут получает свою патологию исключительно от родных, в то время, как у карлика возникают проблемы с гипофизом в раннем возрасте.
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