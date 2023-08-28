Чем лилипуты отличаются от карликов?

Для начала разберемся, кого называют лилипутом.Лилипут – это человек, унаследовавший патологию головного мозга от родителей, что привело к изменениям в гипофизе, то есть болезнь наследственная. Лилипуты обычно имеют рост от 40 до 90 см, а их вес может варьироваться от 5 до 15 кг. Согласно недавним исследованиям, в мире, в наши дни, живет примерно 800 особей. Взрослые лилипуты имеют довольно-таки правильные пропорции тела и чем-то напоминают детей. Эти люди больны редким заболеванием гипофиза, который отвечает за выработку организмом специального гормона, благодаря которому мы все растем. Поэтому, в медицине это заболевание называется гипофизарным нанизмом. Чаще всего лилипуты связывают свою жизнь с работой в цирке или на ярмарках.