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На грани вымысла и реальности: тёмный мир запредельных фантазий...


Тёмный мир фантазий Стефани Перл.

Тёмный мир фантазий Стефани Перл.

 

Современный фотохудожник Стефании Перл (Stеphanie Peаrl) относится к тем людям, которые не боясь показаться слишком отрешёнными от реальности, создают такие вещи, глядя на которые понимаешь, что даже тёмный мир запредельных фантазий может быть прекрасен.

Пророчество. Автор: Stеphanie Peаrl.

Пророчество. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Отражение. Автор: Stеphanie Peаrl.

Отражение. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Иная. Автор: Stеphanie Peаrl.

Иная. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Красная лента. Автор: Stеphanie Peаrl.

Красная лента. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Хамелеон. Автор: Stеphanie Peаrl.

Хамелеон. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Ветер. Автор: Stеphanie Peаrl.

Ветер. Автор: Stеphanie Peаrl.

 

Обладая невероятным воображением и фантазией, Стефани создаёт такие работы, в которых сюжеты, а вместе с ними и образы, интригуя до самого конца, держат зрителя в лёгком напряжении. И совсем неудивительно, что, рассматривая данные снимки, складывается впечатление, будто все персонажи заперты в ветхой реальности, которую так легко разрушить одним лишь движением руки. Поэтому, её творчество балансируя на грани действительности и вымысла, рисует иллюзии, где невозможное становится возможным и наоборот…
Жертва. Автор: Stеphanie Peаrl.

Жертва. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Бабочка. Автор: Stеphanie Peаrl.

Бабочка. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Ночь. Автор: Stеphanie Peаrl.

Ночь. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Затерявшиеся корабли. Автор: Stеphanie Peаrl.

Затерявшиеся корабли. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Лабиринт. Автор: Stеphanie Peаrl.

Лабиринт. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Отрывки историй. Автор: Stеphanie Peаrl.

Отрывки историй.
Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Дверь в другой мир. Автор: Stеphanie Peаrl.

Дверь в другой мир. Автор: Stеphanie Peаrl.

 
Одиночество. Автор: Stеphanie Peаrl.

Одиночество. Автор: Stеphanie Peаrl.

 

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На грани вымысла и реальности: тёмный мир запредельных фантазий...

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