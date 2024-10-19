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Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Первый бразильский карнавал прошел в 1614 году и по сути был обычным балом-маскарадом, ужасно похожим на те, что периодически проводили в Европе. В 1723 году португальские переселенцы привезли с собой новый, немного дикий в своем воплощении обычай — entrudo. Так переселенцы называли праздник перед Великим постом, во время которого положено было отрываться на полную катушку, чтобы потом с чистой совестью «предаваться» ограничениям и строгости.

Отмечая entrudo, врожденно буйные португальцы устраивали полный «гарлем шейк»: поливали друг друга водой, посыпали мукой, бросались фасолью и яйцами.

Королевский указ вскоре запретил entrudo, но на смену ему пришли мужские танцы под бразильско-африканскую музыку. В XIX веке Рио наводнили бывшие рабы с кофейных плантаций. Они объединялись в так называемые ranchos — группы, которые собирались на досуге и плясали. А в начале XX века переселенцы и все поклонники entrudo начали танцевать самбу.

На этих снимках туристы и жители Рио-де-Жанейро отправляются на карнавал 1953 года.

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

Как отрывались наши бабушки в 1953 году

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