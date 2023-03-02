Как получить крепкую и здоровую рассаду

Для того чтобы получить крепкую и здоровую рассаду, очень важно правильно подготовить почву. Обычно в грунт вносятся различные разрыхлители типа перлита или вермикулита.

Однако лучших результатов можно достичь, если вместо этих средств добавить в почву препарат, купленный в зоомагазине. Почвосмесь с этим компонентом очень нравится рассаде.







Необычным средством, который следует добавлять в почву, является песок для шиншилл и хомяков или талькомагнезит, который имеет мелкую, пылеобразную структуру.







Талькомагнезит — прекрасный разрыхлитель почвы, благодаря ему корни рассады всегда получат необходимый для активного роста и развития кислород.

Большим преимуществом этого средства является и то, что оно содержит большое количество магния, который, как известно, входит в состав хлорофилла и напрямую участвует в процесс фотосинтеза рассады. Еще одна особенность талькомагнезита — его способность подавлять развитие патогенной микрофлоры.







На каждый килограмм почвосмеси необходимо вносить всего 2 столовые ложки песка. Расход средства очень экономичный, а результат превзойдет ваши ожидания.

Подробно о том, как использовать талькомагнезит для рассады смотрите на видео:



