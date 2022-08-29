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15 стран с самыми строгими законами против гомосексуализма


15 стран с самыми строгими законами против гомосексуализма

15 стран с самыми строгими законами против гомосексуализма

Вопросы равноправия в отношении цвета кожи, расовой принадлежности, пола, иммигрантов, национальных меньшинств и сексуальной ориентации уже многие столетия поднимаются в разных странах мира. Утверждение в правах определенной группы людей влечет за собой изменения в обществе, на которые многие не согласны.
Исследователи насчитали 79 стран, в которых признают гомосексуализм преследуется по закону. Гомосексуалистов в этих государствах ждет настоящий террор.

15. Танзания


Танзания

Танзания

 

Хотя в законах Танзании, восточноафриканского государства, четко не выписаны позиции в отношении гомосексуализма, но признается, что это явление противоречит законам природы, а, значит, является жестоким преступлением. Тех людей, которых подозревают или замечали в гомосексуальных отношениях, ждет 20-летний или пожизненный тюремный срок. Самое страшное, что не обязательно совершать это преступление, достаточно простого подозрения.

14. Тунис


Тунис

Тунис

 

Тунис, еще одно государство, расположенное в Африке, в ее северной части, отличается двойными стандартами в отношении гомосексуализма. Дело в том, что законы лояльно относятся к гомосексуальным отношениям среди женщин и жестоко преследуют замеченных в этом мужчин.
Мужчина, замеченный в гомосексуальных отношениях, может угодить в тюрьму на три года.. В 2013 году лидер оппозиционной партии Туниса был пойман на факте мужеложства и обвинен в распутстве.

13. Туркменистан


Туркменистан

Туркменистан

 

Туркменистан расположен в Центральной Азии и граничит с Афганистаном. В этом государстве присутствует лояльное отношение к гомосексуальным отношениям женщин, а мужчины строго преследуются по закону. В 90-х годах в Туркменистане внесли правки в закон о распутстве, теперь мужчин разрешено на пару лет отправлять в тюрьму.

12. Уганда


Уганда

Уганда

 

Уганда, государство, расположенное в восточной части Африки, известно своими преследованиями в отношении гомосексуализма. Человек, замеченный в гомосексуальных отношениях, может угодить за решетку на 14 лет или пожизненно. Сторонники традиционных сексуальных отношений требуют от правительства еще большего ужесточения наказаний, вплоть до смертной казни. В некоторых странах мира именно так и поступают с лесбиянками и гомосексуалистами.

11. Ангола


Ангола

Ангола

 

Несмотря на то, что в южноафриканском государстве, Ангола, недавно ратифицировали новую конституцию, в которой зафиксированы законы о правах граждан, к гомосексуализму отношение осталось достаточно строгое, как к жестокому преступлению против природы. Если человека заметили в гомосексуальных отношениях, или мужчина надел женское платье, то его могут отправить в тюрьму или оштрафовать. Если такого человека еще раз заподозрят в подобном преступлении, то отправят в лагерь строгого режима.

10. Ямайка


Ямайка

Ямайка

 

Несмотря на то, что Ямайка считается одним из самых популярных туристических мест в мире, законы этой страны в отношении гомосексуализма остаются строгими, даже если в гомосексуальных отношениях замечены туристы. В некоторых случаях есть риск попасть в тюрьму на 10 лет. В 2013 году в Монте-Бей подростка поймали на том, что он появился на улице в женском наряде. Его жестоко избили, в результате чего подросток умер.

9. Кения


Кения

Кения

 

В еще одном африканском государстве, Кения, в криминальном кодексе есть несколько пунктов с разными мерами наказания за гомосексуализм как среди мужчин, так и среди женщин, которые публично или тайно совершают распутство. Обвиняемый в гомосексуализме может отправиться за решетку минимуму на 5 лет, а то и на все 20. Если в Кении подозревают человека в том, что он гей, его могут подвергнуть тщательному медицинскому освидетельствованию, которое некоторые активисты называют пыткой.

8. Египет


Египет

Египет

 

Быть гомосексуалистом в Египте не является нарушением закона, но при любом процессе, возбужденном общественностью, такой человек понесет наказание. Полиция даже имеет право совершать рейды в поисках распутников и арестовывать подозрительных лиц. Был прецедент, когда группу мужчин арестовали за хулиганство, а обвинили в организации оргий. Поэтому, хотя в Египте нет специального запрета в отношении гомосексуализма, есть законы, по которым таких людей могут призвать к ответу и наказать по всей строгости закона.

7. Южный Судан


Южный Судан

Южный Судан

 

Хотя Южный Судан борется за независимость от Судана, законы его криминального кодекса ничем не отличаются от законов Судана, особенно в отношении к гомосексуализму, который приравнен к распутству. Нарушители закона могут угодить за решетку на 10 лет. Лица, которые подозреваются в гомосексуализме, могут не получить визу на въезд в страну. За нарушение закона гомосексуалиста или лесбиянку могут приговорить к смерти.

6. Нигерия


Нигерия

Нигерия

 

Шариатские законы правят в некоторых частях Нигерии, еще одного африканского государства. За гомосексуализм в одних частях страны женщин могут либо прилюдно выпороть, либо отправить в тюрьму, а мужчин сразу приговаривают к смерти. Есть части Нигерии, где в тюрьму человек может угодить только за подозрение в гомосексуализме. В Нигерии запрещено организовывать клубы с гомосексуальной направленностью или защищать права гомосексуалистов – за это тоже можно получить срок.

5. Йемен


Йемен

Йемен

 

В Йемене действует достаточно жестокий криминальный кодекс, особенно в отношении к гомосексуалистам, хотя имеют место и двойные стандарты. Наказание за гомосексуализм в законе зависит от ряда причин. Если в гомосексуализме замечены неженатые мужчины, то их сначала подвергают медицинскому освидетельствованию, а затем отправляют в тюрьму или присуждают публичную порку. Если же мужчина женат, то только смертная казнь. Если в гомосексуализме замечены женщины, то их могут посадить в тюрьму на срок от трёх до семи лет, исходя из тяжкости преступления.

4. Мавритания


Мавритания

Мавритания

 

В Мавритании, расположенной в Африке, гомосексуализм карается строго. Если в этой мусульманской стране мужчину подозревают или обвиняют в гомосексуализме, а значит в преступлении против природы, то его ждет смертная казнь. Она осуществляется через публичное избиение камнями.

3. Объединенные Арабские Эмираты


Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты

 

В ОАЭ тоже действуют суровые законы, которые преследуют за сексуальные преступления. Здесь могут казнить за гомосексуализм, но в форме обезглавливания.

2. Иран


Иран

Иран

 

Наказание за гомосексуализм в Иране зависит от тяжести преступления. Здесь могут осудить за публичные поцелуи 60 ударами плетью. Если обвиняют в сексуальной связи с однополым партнером, можно попрощаться с жизнью. В 2005 году двое парней были казнены в связи с обвинением в мужеложстве. Их казнили, несмотря на многочисленные протесты и призывы пощадить. Самих активистов этого движения позже тоже осудили за пособничество.

1. Саудовская Аравия


Саудовская Аравия

Саудовская Аравия

 

В Саудовской Аравии гомосексуализм жестоко преследуется. В этом государстве казнь, к которой приговорили гея, будет осуществляться только публично и транслироваться в интернете. В 2000 году так был публично казнен гомосексуалист, ему отсекли голову мечом. Кроме того, могут публично забить камнями или выпороть.

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15 стран с самыми строгими законами против гомосексуализма

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15 стран с самыми строгими законами против гомосексуализмаПодписаться на мой Instagram
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