15 стран с самыми строгими законами против гомосексуализма
Вопросы равноправия в отношении цвета кожи, расовой принадлежности, пола, иммигрантов, национальных меньшинств и сексуальной ориентации уже многие столетия поднимаются в разных странах мира. Утверждение в правах определенной группы людей влечет за собой изменения в обществе, на которые многие не согласны.
Исследователи насчитали 79 стран, в которых признают гомосексуализм преследуется по закону. Гомосексуалистов в этих государствах ждет настоящий террор.
15. Танзания
Танзания
Хотя в законах Танзании, восточноафриканского государства, четко не выписаны позиции в отношении гомосексуализма, но признается, что это явление противоречит законам природы, а, значит, является жестоким преступлением. Тех людей, которых подозревают или замечали в гомосексуальных отношениях, ждет 20-летний или пожизненный тюремный срок. Самое страшное, что не обязательно совершать это преступление, достаточно простого подозрения.
14. Тунис
Тунис
Тунис, еще одно государство, расположенное в Африке, в ее северной части, отличается двойными стандартами в отношении гомосексуализма. Дело в том, что законы лояльно относятся к гомосексуальным отношениям среди женщин и жестоко преследуют замеченных в этом мужчин. Мужчина, замеченный в гомосексуальных отношениях, может угодить в тюрьму на три года.. В 2013 году лидер оппозиционной партии Туниса был пойман на факте мужеложства и обвинен в распутстве.
13. Туркменистан
Туркменистан
Туркменистан расположен в Центральной Азии и граничит с Афганистаном. В этом государстве присутствует лояльное отношение к гомосексуальным отношениям женщин, а мужчины строго преследуются по закону. В 90-х годах в Туркменистане внесли правки в закон о распутстве, теперь мужчин разрешено на пару лет отправлять в тюрьму.
12. Уганда
Уганда
Уганда, государство, расположенное в восточной части Африки, известно своими преследованиями в отношении гомосексуализма. Человек, замеченный в гомосексуальных отношениях, может угодить за решетку на 14 лет или пожизненно. Сторонники традиционных сексуальных отношений требуют от правительства еще большего ужесточения наказаний, вплоть до смертной казни. В некоторых странах мира именно так и поступают с лесбиянками и гомосексуалистами.
11. Ангола
Ангола
Несмотря на то, что в южноафриканском государстве, Ангола, недавно ратифицировали новую конституцию, в которой зафиксированы законы о правах граждан, к гомосексуализму отношение осталось достаточно строгое, как к жестокому преступлению против природы. Если человека заметили в гомосексуальных отношениях, или мужчина надел женское платье, то его могут отправить в тюрьму или оштрафовать. Если такого человека еще раз заподозрят в подобном преступлении, то отправят в лагерь строгого режима.
10. Ямайка
Ямайка
Несмотря на то, что Ямайка считается одним из самых популярных туристических мест в мире, законы этой страны в отношении гомосексуализма остаются строгими, даже если в гомосексуальных отношениях замечены туристы. В некоторых случаях есть риск попасть в тюрьму на 10 лет. В 2013 году в Монте-Бей подростка поймали на том, что он появился на улице в женском наряде. Его жестоко избили, в результате чего подросток умер.
9. Кения
Кения
В еще одном африканском государстве, Кения, в криминальном кодексе есть несколько пунктов с разными мерами наказания за гомосексуализм как среди мужчин, так и среди женщин, которые публично или тайно совершают распутство. Обвиняемый в гомосексуализме может отправиться за решетку минимуму на 5 лет, а то и на все 20. Если в Кении подозревают человека в том, что он гей, его могут подвергнуть тщательному медицинскому освидетельствованию, которое некоторые активисты называют пыткой.
8. Египет
Египет
Быть гомосексуалистом в Египте не является нарушением закона, но при любом процессе, возбужденном общественностью, такой человек понесет наказание. Полиция даже имеет право совершать рейды в поисках распутников и арестовывать подозрительных лиц. Был прецедент, когда группу мужчин арестовали за хулиганство, а обвинили в организации оргий. Поэтому, хотя в Египте нет специального запрета в отношении гомосексуализма, есть законы, по которым таких людей могут призвать к ответу и наказать по всей строгости закона.
7. Южный Судан
Южный Судан
Хотя Южный Судан борется за независимость от Судана, законы его криминального кодекса ничем не отличаются от законов Судана, особенно в отношении к гомосексуализму, который приравнен к распутству. Нарушители закона могут угодить за решетку на 10 лет. Лица, которые подозреваются в гомосексуализме, могут не получить визу на въезд в страну. За нарушение закона гомосексуалиста или лесбиянку могут приговорить к смерти.
6. Нигерия
Нигерия
Шариатские законы правят в некоторых частях Нигерии, еще одного африканского государства. За гомосексуализм в одних частях страны женщин могут либо прилюдно выпороть, либо отправить в тюрьму, а мужчин сразу приговаривают к смерти. Есть части Нигерии, где в тюрьму человек может угодить только за подозрение в гомосексуализме. В Нигерии запрещено организовывать клубы с гомосексуальной направленностью или защищать права гомосексуалистов – за это тоже можно получить срок.
5. Йемен
Йемен
В Йемене действует достаточно жестокий криминальный кодекс, особенно в отношении к гомосексуалистам, хотя имеют место и двойные стандарты. Наказание за гомосексуализм в законе зависит от ряда причин. Если в гомосексуализме замечены неженатые мужчины, то их сначала подвергают медицинскому освидетельствованию, а затем отправляют в тюрьму или присуждают публичную порку. Если же мужчина женат, то только смертная казнь. Если в гомосексуализме замечены женщины, то их могут посадить в тюрьму на срок от трёх до семи лет, исходя из тяжкости преступления.
4. Мавритания
Мавритания
В Мавритании, расположенной в Африке, гомосексуализм карается строго. Если в этой мусульманской стране мужчину подозревают или обвиняют в гомосексуализме, а значит в преступлении против природы, то его ждет смертная казнь. Она осуществляется через публичное избиение камнями.
3. Объединенные Арабские Эмираты
Объединенные Арабские Эмираты
В ОАЭ тоже действуют суровые законы, которые преследуют за сексуальные преступления. Здесь могут казнить за гомосексуализм, но в форме обезглавливания.
2. Иран
Иран
Наказание за гомосексуализм в Иране зависит от тяжести преступления. Здесь могут осудить за публичные поцелуи 60 ударами плетью. Если обвиняют в сексуальной связи с однополым партнером, можно попрощаться с жизнью. В 2005 году двое парней были казнены в связи с обвинением в мужеложстве. Их казнили, несмотря на многочисленные протесты и призывы пощадить. Самих активистов этого движения позже тоже осудили за пособничество.
1. Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии гомосексуализм жестоко преследуется. В этом государстве казнь, к которой приговорили гея, будет осуществляться только публично и транслироваться в интернете. В 2000 году так был публично казнен гомосексуалист, ему отсекли голову мечом. Кроме того, могут публично забить камнями или выпороть.
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