Математическая головоломка, которая сбила с толку полмиллиона человек

Головоломка про лошадей, подковы и сапоги.
Забавная головоломка менее чем за месяц собрала десятки тысяч репостов и комментариев в соцсетях, став предметом внимания и споров почти полумиллиона человек. Она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Но и не так сложна, как может показаться на второй.
Знатоки математики уверены, что на самом деле нужно просто быть внимательными. Ошибки в решении головоломки возникают, как правило, по нескольким причинам.
Во-первых, некоторые забывают о правильном порядке арифметических действий – первым выполняется умножение.
Во-вторых, в последней строке этой задачи некоторые знак × воспринимают как ещё один плюс.
В-третьих, стоит обратить внимание на последнюю строку – только ОДНА подкова и ОДИН сапог.
Справедливости ради нужно отметить, что человек, который выложил головоломку на своей странице, не является её автором. Она неоднократно публиковалась и ранее. А для тех, кто всё же запутался, мы публикуем видео, где объясняется правильное решение этой задачи.
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