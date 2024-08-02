10 малоизвестных фактов о Солнце которые стоило бы знать всем жителям Земли

Любопытные факты о Солнце.
Солнце – «сердце» Солнечной системы, и вокруг него вращаются планеты и спутники. Учёные утверждают, что достаточно хотя бы немного изменить массу солнца или его размеры, и жизни на нашей планете просто бы не существовало. Мы подготовили для наших читателей подборку весьма занимательных фактов о единственной звезде Солнечной системы.
1. Солнце действительно большое
99,8% от массы Солнечной системы.
На самом деле, Солнце составляет более 99,8% от общей массы Солнечной системы. Это не ошибка - все планеты, их спутники и все другие мелкие космические объекты составляют менее 0,2% от массы Солнечной системы. Если быть более точным, то масса Солнца составляет около двух нониллионов килограммов (это два и тридцать нулей после). По объему Солнце примерно составляет 1,3 миллиона планет, равных Земле.
На самом деле, масса Солнца довольно часто используется в астрономии в качестве стандартной единицы измерения для больших объектов. Когда речь идет о звездах, туманностях или даже галактиках, то астрономы часто используют сравнение с Солнцем, чтобы описать их массу.
2. По галактическим масштабам Солнце не особенно большое
Представления древних Солнечной системе.
Хотя только что речь шла о том, что Солнце действительно очень большое, но это только по сравнению с другими объектами в Солнечной системе. Во Вселенной же есть намного более массивные вещи. Солнце классифицируется как звезда G-типа, которую, как правило, называют желтым карликом.
Как следует из названия, есть гораздо более крупные звезды, классифицируемые как гиганты, сверхгиганты и гипергиганты. Красный сверхгигант Uy Щита находится в 9 500 световых годах от Земли. В настоящее время это самая большая известная звезда с диаметром приблизительно в 1700 раз больше, чем у Солнца. Ее окружность составляет 7,5 миллиарда километров. Даже свету нужно почти семь часов, чтобы обогнуть звезду. Если бы Uy Щита находилась в Солнечной системе, то поверхность звезды заходила бы за орбиту Юпитера.
3. Что произойдет, когда Солнце умрет
Гелиоцентрическая система Коперника.
Звезды могут жить очень долго, целые миллиарды лет, но в конце концов они тоже умирают. Дальнейшая судьба звезд зависит от их размера. Остатки более мелких звезд превращаются в так называемых коричневых карликов. Массивные звезды умирают более бурно — они превращаются в сверхновые или даже гиперновые и коллапсируют в нейтронную звезду или черную дыру. В редких случаях эти гиганты могут даже взорваться, после чего произойдет гамма-всплеск.
Солнце находится где-то посередине — оно не взорвется, но и не "сдуется". После того, как в Солнце закончится водородное топливо, оно начнет рушится само в себя под действием собственного веса, в результате чего ядро станет более плотным и более горячим. Это приведет к расширению Солнца, которое станет красным гигантом. В конце-концов, оно сожмется до белого карлика - крошечного звездного остатка невероятной плотности (размером с Землю, но массой с Солнце).
4. Из чего состоит Солнце
Водород и гелий.
В основном оно состоит из водорода и гелия, как и большинство звезд. Если быть более точным, то это около 71% водорода, 27% гелия, а остальные 2% приходятся на следовые количества десятков химических элементов, в основном, кислорода и углерода.
5. Насколько Солнце горячее
Корона Солнца во время затмения.
Температура Солнца действительно зависит от того, о какой части Солнца говорить. Ядро Солнца безумно горячее - температура там достигает 15 миллионов градусов по Цельсию. В хромосфере же температура "всего лишь" несколько тысяч градусов. Тем не менее, температура быстро растет до миллионов градусов во внешнем слое Солнца, короне. Почему это так — ученые точно не знают.
6. Сколько лет Солнцу
Теория о перемещении космических обломков.
Возраст Солнца составляет около 4,6 миллиарда лет. Его возраст был рассчитан, исходя из возраста других вещей в Солнечной системы, которые можно датировать более точно, такие как метеориты или даже горные породы Земли. Естественно, это верно при предположении, что Солнечная система образовалась как единое целое.Срок жизни звезды G-типа составляет от 9 до 10 миллиардов лет.
7. Насколько яркое Солнце
Сириус - двойная звездная система.
Сириус А гигантский, а яркая звезда Сириус В (справа) гораздо меньше по размеру. Очевидно, что Солнце является самым ярким на дневном небе, поскольку оно гораздо ближе к Земле, чем любая другая звезда. На ночном же небе самой яркой звездой является Сириус. Второй по яркости — Канопус.
Видимая звездная величина - термин, используемый для обозначения яркости небесного объекта с Земли. Солнце имеет кажущуюся величину -27.
8. Как быстро вращается Солнце
Солнце и красный гигант.
Вращение Солнца немного сложно просчитать, поскольку оно меняется в зависимости от региона. Если говорить коротко, без объяснения, то Солнце делает полный оборот примерно за 25,4 дней.Солнце на самом деле не вращается как твердое тело, подобное Земле. Оно быстрее всего вращается на экваторе (24,5 дней) и медленнее возле полюсов (38 дней).
Что касается скорости Солнца во Вселенной, то вся Солнечная система вращается по орбите вокруг центра Млечного Пути со скоростью 828 000 км/ч. Один полный оборот, известный как галактический год, занимает примерно 225 - 250 миллионов земных лет.
9. Что такое солнечные пятна?
Пятна на Солнце.
Иногда на поверхности Солнца можно наблюдать темные пятна, известные как солнечные пятна. Они имеют более низкую температуру (примерно на 1226 градусов Цельсия), чем остальная часть солнечной поверхности и появляются из-за колебаний магнитного поля Солнца. Некоторые из них могут быть достаточно большими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Иногда появляются группы из более чем 100 солнечных пятен одновременно. Тем не менее, это случается чрезвычайно редко.
10. Солнце меняет свое магнитное поле
Удаление от Солнца.
Каждые 11 лет Южный и Северный магнитные полюса меняются местами. На Земле также происходит подобное, но гораздо реже. В последний раз это произошло около 800 000 лет назад.
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