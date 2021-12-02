Функциональная лопата для выживания, которая объединила в себе 12 устройств

Уникальная лопата для выживания.
Наверняка каждый человек хотя бы раз сталкивался с такой неприятной ситуацией, как отсутствие какого-либо инструмента. Особенно плохо, когда инструментов для решения проблем не хватает где-нибудь вдали от цивилизации: в походе, на пикнике, рыбалке, охоте или даже даче. Но теперь решение есть - с новым инструментом уж точно ничего не забудешь.
Невероятно продуманный набор.
Инженеры предложили интересное решение всех проблем, связанных с нехваткой инструментов. Этим решением стала инновационная лопата под названием Strike of Paladin, которая, по сути, является невероятно продуманным и многофункциональным мультитулом, объединяющем в себе 12 полезных устройств. Первыми по достоинству эту лопату оценят те, кто обожает выбираться на природу.
Может быть просто лопатой.
Что нужно знать об этой чудесной лопате? В первую очередь то, что лезвие инструмента было выполнено при помощи метода горячей ковки. Это делает его невероятно прочным и обеспечивает долгий срок службы даже при эксплуатации лопаты в суровых условиях и под постоянным воздействием избыточных нагрузок. Мультитулу не страшны перепады температуры, влажность и твердый грунт. Главная задача разработчиков состояла в том, чтобы дать человеку в руки действительно надежный инструмент.
Много полезных примочек в рукоятке.
У лопаты весьма необычная форма полотна. Она позволяет использовать ее в качестве топора или мачете. Прекрасно подходит для рубки веток и даже корней. Самые наблюдательные уже обратили внимание на наличие шестигранных выемок. Это 4 разных гаечных ключа. Но самое главное спрятано в рукоятке-пенале лопаты. Раскрутив его, можно найти еще 12 инструментов. Здесь есть нож, свисток, стеклобой, несколько отверток, а также некоторые другие полезные для выживания вещи.
Укладывается в удобную сумку.
Среди прочего следует отметить, что рукоятка лопаты сделана из алюминиевого сплава. Благодаря этому, конструкторам удалось значительно сократить массу инструмента. Размер рабочего полотна составляет 130х180 мм. Сделано оно из высокоуглеродистой стали. Толщина металла рукоятки составляет 3 мм. В рабочем (полностью собранном) состоянии длина лопаты составляет 670 мм.
Можно носить на поясе.
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