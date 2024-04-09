Привычки, которые каждый день крадут вашу энергию

Случается ли вам чувствовать беспричинную усталость, хотя, как в народе говорится, вагонов не разгружали? Если ваш ответ утвердителен, не спешите идти к доктору за таблетками от хронической усталости и глицином.







Попробуйте для начала ознакомиться с этой подборкой. Возможно, ваши причины украденной энергии здесь.



1. Привычка принимать вещи на свой счет

2. Привычка всегда проверять, не пришли ли письмо/месседж

3. Лишний сон

4. Нутрициально неплотное питание

5. Привычка чрезмерно всё обдумывать/ «надумываться»

И только так!Когда вы анализируете каждое взаимодействие кого-либо с вами с точки зрения того, как он к вам относится, это обременительно и… неправильно. Привычка относиться ко всему произошедшему просто как к факту из прошлого (точно сцена из кино) снижает уровень внезапного стресса и страхует от кражи энергии.Уже пришло уже? Уже пришло уже?!?!?!Здесь всё просто. Вам ответят тогда, когда… ОНИ ОТВЕТЯТ. Интернет не может закончиться, так что расслабьтесь и не проверяйте важный месседж или имейл чаще, чем раз в пару часов. А ещё есть уведомления… Да-да!Удивлены? Что ж, с теми, кто в диком раздражении, матерясь на автора, не закрыл статью, продолжим. Чрезмерный сон не увеличивает вашу силу, не создает резервы силы и не делает вас супергероем назавтра. Чрезмерное количество сна делает взрослого человека (не ребенка, н не подростка!!!) вялым. Взрослый человек должен спать 6-7 часов.Гликемический индекс чипсов и тортика — равны. Короче, там, где мы написали про нутрициально плотное питание, имеется в виду говноеда.ъЕсли вы потребляете чрезмерное количество сахара и углеводов, вы просто отдаете силы перекусам и еде. Будьте внимательны к тому, что вы едите, употребляйте продукты, которые придают вам силы (нутрициально плотное питание): белок, растительные жиры, зелень. Каждый прием углеводов (даже если это каша на воде), вместо бодрости дарит вам желание снова поесть. Извините!Мурзик, хватит уже надумываться!Если нужно принять важное решение, давайте себе паузы и переключайтесь на другие дела параллельно. Чрезмерное обдумывание вопросов обычно непродуктивно и создаёт бесполезное напряжение центральной нервной системы (а значит крадётся ваша энергия). Механизм здесь таков: обратите внимание на какой-то шанс при принятии решения, сделайте всё возможное, чтобы смягчить его, а затем — просто наблюдайте. Чрезмерное обдумывание не приведет к более высокому результату — оно просто истощает ваши силы. Если вы сходите с ума из-за решения о новой работе, переключитесь на полив цветов, выгул собаки, разговор с родственником, уход за собой.