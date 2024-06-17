От этих вещей нужно избавляться каждую неделю

Вы удивитесь, как преобразится ваш дом, если вы начнете регулярно выбрасывать всего несколько ненужных вещей.







Эксперты по уборки из Японии советуют как можно чаще избавляться от ненужных вещей. Согласно местной философии, это помогает держать в чистоте и порядке не только дом, но и разум. Рассказываем, какие именно, по мнению японцев, вещи нужно выбрасывать или сдавать в переработку в первую очередь.

Макулатура

Мелочи по всей квартире

Губки для мытья посуды

Увядшие цветы

Флаконы из-под косметики

За неделю у нас порой скапливается приличное количество газет, листовок, чеков и картонных коробок. Японцы утверждают, что если в доме много ненужной бумаги — помещение наполняется хаосом. Лучший способ избавиться от макулатуры — сдать ее в переработку. Уточните, есть ли в вашем городе такая возможность, и дерзайте!В разных углах вашего дома также может скопиться много бесполезных мелочей: от монеток и пуговиц, до деталей поломанных игрушек и использованных батареек. Японцы рекомендуют собирать все это во время еженедельной уборки, тщательно рассортировывать и сдавать в переработку или просто выбрасывать. Для найденных монет, к слову, можно завести копилку и складывать их туда.Вещь, которая по праву заслуживает звание самой грязной в доме. Врачи советуют менять губки каждую неделю, иначе они становятся опасными для здоровья. Так что выбрасывайте старые спонжи с чистой совестью и меняйте их на новые.За неделю даже самый пышный и красивый букет цветов превращается в малопривлекательное зрелище. К тому же, по фэн-шуй, увядающие растения несут в себе негативную энергию. Поэтому не поленитесь и выбросите букет, заменив его свежим.Каждые несколько дней в доме заканчивается как минимум один шампунь или гель для душа. Многие имеют привычку держать пустые флаконы из-под них неделями, а то и месяцами, захламляя ванную комнату. Если вы — из таких людей, в следующий раз попробуйте собрать все пустые (или ненужные/с истекшим сроком годности) емкости из-под средств гигиены и выбросить. Вы удивитесь, как преобразится ваша ванная.Следующий уровень (для продвинутых) — помыть пластиковые флаконы и отнести в контейнер для переработки.