5 трогательных японских фильмов, которые мало кого оставят равнодушным

Японская культура широка и многогранна, а потому совсем не удивительно, что талантливые художники, сценаристы и режиссеры дарят миру не только удивительное аниме, но и трогательные драмы, увлекательные, сказочные истории. Сегодня мы расскажем о пятерке самых ярких представителей японского кинематографа, мимо которых невозможно пройти мимо.
1. Паприка (2006)
Аниме "Паприка". \ Фото: dvdca.com.
Основанный на одноимённом романе, «Паприка» - японская анимационная классика, которая, «перепрыгнув» даже через Тихий океан, завоевала огромную популярность в США, где она была широко выпущена. Научно-фантастический психологический триллер представляет собой головокружительный сон, который в считанные секунды превращается в кошмар наяву.
Многослойный, невероятно яркий и таинственный фильм рассказывает историю доктора Ацуко Тиба, которая, войдя в сны своего пациента, принимает на себя роль альтер-эго детектива: Паприки. Сюжет усложняется, когда устройства, используемые для проникновения в сны её пациентов, похищаются, а, следовательно, используются для гораздо более коварных целей. Паприка исследует самые глубокие уголки подсознания своих пациентов в причудливых и пугающих снах, чтобы не дать гражданам Японии полностью потерять рассудок и чувство собственного достоинства.
Лучшее аниме столетия. \ Фото: animania-shop.ru.
Этот увлекательный анимационный фильм был создан с намерением стереть грань между фактом и вымыслом. В отличие от диснеевских мультфильмов и других форм анимации, «Паприка» - нечто больше, чем просто возможность убежать от реальности, скрываясь от мирских проблем. Здесь нет как такового предела воображению, но, возможно, самым запоминающимся элементом этого аниме является его связь с реальностью и дисфункциональным миром грёз, которым всё ещё может манипулировать тот, кто владеет средствами проникновения в него из реального мира.
2. Сказка о принцессе Кагуя, (2007)
Аниме Сказка о принцессе Кагуя. \ Фото: ksr-ugc.imgix.net.
Это одна из самых долгожданных и ярчайших анимаций студии Ghibli, созданная Исао Такахатой, основана на японской народной сказке о резчике бамбука, написанной ещё в Х веке. Такахата известен тем, что он, никуда не торопясь, потратил целых восемь лет, чтобы закончить этот фильм, повествующий о жизни принцессы и её судьбе. В отличие от других анимаций, «Сказка о принцессе Кагуя» полностью состоит из линейных рисунков. Воздержавшись от графических редакторов и различных компьютерных программ, Такахата рисовал всё вручную.
Сюжет данной картины – это не только разбитое сердце и утрата, а и идентичность.
Нарисованный вручную шедевр. \ Фото: asiapacificscreenawards.com.
История начинается, когда резчик бамбука, Сануки, обнаруживает в лесу маленького ребёнка, который помещается в его ладони. Он приносит дивное дитя домой к своей жене, и они вместе заботятся о ней, наблюдая за тем, как постепенно со временем девочка превращается в красивую девушку, чья внешность и обаяние побуждают Сануки выдать свою «дочь» за принцессу и переехать в столицу, чтобы жить более прекрасной, благородной жизнью. Принцесса с трудом приспосабливается к этой новой жизни и тоскует по своему дому в лесу и друзьям, которых они оставили позади.
3. Никто не знает, (2004)
Фильм Никто не знает. \ Фото: google.com.
Хирокадзу Корээда - один из самых признанных японских режиссёров современности. Его последняя работа «Магазинные воришки» (Mambiki no Kazoku) была удостоена Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале в 2018 году. Хорошо известный своим вниманием к деталям в семейной драме, Корээда уже давно создаёт художественные фильмы, как будто они стилизованы под документальные. Кинолента под названием «Никто не знает» (Dare mo Shiranai) – отличный тому пример.
Трогательная до слёз история. \ Фото: pinimg.com.
В обществе, склонном к тому, чтобы его не критиковали повседневные СМИ, фильмы Хирокадзу акцентируют внимание на обстоятельствах семьи, раскрывая социальные дилеммы Японии в гораздо большем масштабе. В драме «Никто не знает» режиссёр мастерски показывает ситуацию с детьми, где старший брат Акира, которому всего двенадцать лет, заботится о своих двух младших сёстрах и брате в токийской квартире. Эта картина рассказывает о трогательной привязанности друг к другу четырёх детей и о том, как они проводят время в одиночестве. И совсем неудивительно, что при просмотре данного фильма на глаза наворачиваются слёзы от нахлынувших чувств и переживаний.
4. Токийская соната, (2008)
Фильм Токийская соната. \ Фото: blogspot.com.
Потеряв работу в респектабельной компании в Токио, японский служащий с головой погружается в свою тайну. Он не рассказывает своей семье о своем несчастье, и он несет свой позор с собой, куда бы он ни пошел, часто покидая дом под предлогом работы, но вместо этого отправляясь в переполненные агентства или даже в приюты для бездомных, где подают еду. Тем временем его сын Кенджи, шестиклассник, решает тайно начать брать уроки игры на фортепиано против непрестанной воли его семьи.
Сентиментальная японская история. \ Фото: amazon.com.
Сентиментальный до глубины души, особенно в своей финальной сцене, этот фильм повествует о том, насколько сильно внутреннее давление японского общества, в котором потеря работы равна потере собственной идентичности и жизненной цели.
5. Голодный лев, (2017)
Фильм Голодный лев. \ Фото: google.com.
Премьера фильма «Голодный лев» состоялась на Токийском международном кинофестивале в 2017 году, и зрители не знали, как на это реагировать. Главная героиня фильма, Хитоми, популярная ученица своей средней школы, находится под подозрением в том, что она была той самой девушкой с эротического видео, на котором запечатлена ученица со своим классным руководителем. Подозрения превращаются в сплошные обвинения, даже самые близкие люди сомневаются в её яростных опровержениях. С каждым днём давление со стороны родных, близких, друзей и знакомых становится всё сильнее и сильнее, и в конце концов девушка принимает отчаянное решение – обратиться к средствам массовой информации.
Увлекательная школьная история. \ Фото: iffr.com.
По иронии судьбы, фильм, в частности его концовка, был очень обсуждаем в дискуссиях, которые последовали за его выходом. Возможно, это свидетельство успеха собственной критики фильма в отношении криминализации жертв, особенно молодых девушек и женщин, у которых есть другая история, чем та, которую рассказывают.
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