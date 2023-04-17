9 мифов о мечах и фехтовании, которые навязал нам Голливуд

Любое художественное произведение всегда преследует несколько задач. Первоочередная – это, конечно же, сбор прибыли. Для того, чтобы это в принципе было возможным, кино должно получиться добротным, с хорошим драматическим накалом и эффектным. Ради перечисленных вещей съемочному коллективу нередко приходится идти на всевозможные допущения относительно объективной реальности. Выражаясь простым языком – выдумывать, приукрашивать и даже откровенно врать. Но не стоит забывать о том, как дела обстоят на самом деле. И фехтование на мечах в этом отношении – лучшая иллюстрация.
1. Боевая стойка
В кино боевые стойки как таковые отсутствуют. /Фото: de.ign.com.
Чаще всего у кино-фехтовальщиков она отсутствует. Особенно иронично это осознавать это в отношении таких киношных мастеров меча, как Геральт из «Ведьмака» или Арья Старк из «Игры престолов». Те же «стойки», что все-таки появляются в кино, чаще всего не имеют ничего общего с реальным фехтованием и уж тем более с реальным военным делом. Смысл боевой стойки в том, чтобы максимально сократить свой профиль, обезопасив себя от удара противника и при этом максимально удлинить возможный выпад с мечом.
Проще всего понять, насколько кино далеко от реальности можно по кадрам с тренировок по «Историческому фехтованию». Это реконструкция манеры дуэльного боя на мечах по трактатам мастеров клинка позднего Средневековья и раннего Нового времени.
2. Меч за спиной
Вытянуть меч уже будет невозможно. /Фото: mutually.com.
Меч за спиной выглядит круто! Кроме того, это действительно очень удобно. Если речь идет о марше в походной колонне. Закинуть ножны с большим двуручным клинком за спину – отличная идея. Правда, вытащить из ноже меч в таком положении не получится. Это просто не позволит сделать длина лезвия. Что еще более важно, меч точно не получится вставить обратно в ножны.
В коротком видео реконструктор наглядно демонстрирует, как бы выглядело извлечение меча из ножен на спине в реальности.
3. Скрежет лезвия при извлечении
Никакого скрежет у реальных ножен нет. /Фото: youtube.com.
Обращали внимание на то, что клинковое холодное оружие почти всегда в кино и играх издает характерный скрежет при извлечении из ножен? Так вот, ничего подобного в действительности не происходит. Звук, который мы слышим в кино – это скрежет стали о сталь. Исключительно художественный ход. Если бы ножны в действительности имели в своей конструкции металлические детали, о которые бы постоянно терлось лезвие, то такой меч стремительно потерял бы свою остроту.
4. Фехтование с двух рук
Фехтование с двух рук на практике выглядит не как в кино. /Фото: ablogofthrones.com.
Не совсем миф. Фехтование с двух рук имело место в истории. Однако, такая манера боя никогда не реализовывалась на полях сражений. Практиковалось «парное фехтование» только в ранее Новое время, когда шпага на дуэлях стала дополняться кинжалом, который использовался чаще всего в качестве инструмента для парирования вражеских атак. Наряду с ним применялись специальные перчатки из плотной кожи и баклеры – небольшие круглые щиты немногим больше кулака.
5. Доспехи легко проколоть мечом
Бороню проколоть крайне сложно. /Фото: stivesmedievalfaire.com.au.
Киношные доспехи не имеют ничего общего с настоящими. И речь сейчас идет вовсе не про внешний вид. Благодаря массовой культуре в народном сознании прочно укоренился миф о том, что металлические средства защиты легко прокалываются мечом. Это не так. Сложно будет проколоть даже кольчугу, под которой находится стеганая или кожаная одежда. А про латные доспехи и говорить не приходится.
Относительно голого тела любые доспехи обеспечивают просто астрономически высокий уровень защиты. В действительности меч чаще всего использовался против ничем не защищенных противников. Основным средством борьбы с бронированным врагом было дробящее и метательное оружие (луки и арбалеты), а также удары копьем с коня на скаку.
6. Блокирование ударов клинком
Блокирование лезвием - самая плохая идея. /Фото: fotokto.ru.
Блокирование и отведение клинка клинком выглядит очень пафосно и зрелищно. Однако на практике такой примем использовался только в отчаянной ситуации, когда другого способа защитить себя уже нет. Все потому, что меч – это достаточно хрупкое изделие. Удары лезвия по лезвию гарантированно оставят зазубрины, которые скорее всего не получится свести повторной заточкой. Более того, однажды поврежденное лезвие может просто сломаться.
Исключение из этого правила составляли лишь полуторные и двуручные мечи, которые имели специальный участок лезвия над гардой – «сильную сторону», изначально выкованную для приема вражеского клинка. Сильная сторона была заметно толще лезвия и никогда не затачивалась.
7. Бритвенная острота клинка
Мечи были острыми, но не как бритва. /Фото: twitter.com.
Меч регулярно точится не только для повышения поражающего эффекта оружия, но и для защиты от ржавчины. При должном усилии, сноровке и капельке везения хорошим ударом меча можно было даже прорубить конечность до кости. И все-таки острота меча очень далека от той, которой обладает лезвие бритвы. Чаще всего за меч можно спокойно браться даже голыми руками. Более того, в позднем Средневековье существовал прием фехтования с полуторным мечом, который подразумевал удар противнику не лезвием, а рукояткой и гардой оружия. Как несложно догадаться, при этом оружие бралось воином за лезвие.
8. Удар с разворота
Знаменитый «удар с левой с разворота» на практике использует только Чак Норрис. Средневековые и «нововременные» фехтовальщики не делали никаких ударов с разворота мечом ни на войне, ни на дуэлях. Все потому, что никаких преимуществ фунт на 360 градусов не дает. Более того, подобный прием можно считать строго вредительским, так как боец теряет время и подставляет противнику спину. Хотя того, что выглядят такие удары круто – отнять у постановщиков боев в кино нельзя. Особенно в исполнении Джона Сноу в «Битве бастардов».
9. Меч – тяжелая штука
На самом деле меч весит немного. /Фото: yandex.by.
Твоя мама приносит сумку из магазина куда тяжелее, чем весило большинство мечей в истории человечества! Так, средний политурный меч (с хватом под одну или две руки, совсем как у Ведьмака) высокого средневековья весит в пределах 1.5 килограмм. Одноручные мечи конца античности и раннего средневековья весят в пределах 0.8-1.3 кг. При этом уже в ранее Новое время шпаги (которые, вот неожиданность тоже мечи!) весили около 0.9 кг. Что же касается огромных двуручных мечей, то их масса редко превышала показатель в 2.5 кг, хотя в коллекциях изредка попадаются действительно исполинские образцы с весом до 3 кг.
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