Какие нюансы нужно учитывать при создании зимнего сада на даче

Некоторые дачники, проводящие на даче круглый год и особенно в зимнее время, очень хотят также как и летом наслаждаться красивыми растениями. Для этого существует замечательное решение — зимний сад.







Если построить себе на даче такое сооружение, участок приобретёт особую эстетику, а само помещение станет очень уютным местом для отдыха.

У строительства зимнего сада тоже есть свои нюансы, которые обязательно стоит учесть, чтобы всё получилось идеально.Каркас может быть и деревянныйКонечно, такое сооружение стоит проектировать заранее при планировке дачного дома. Но не все спешат с сооружением зимнего сада на участке, обычно осознание, что он необходим приходит позже. Когда люди начинают проводить на даче круглый год, они задумываются о целесообразности такой постройки или пристройки к дому. И потому зимние сады становятся как бы продолжением дома, при этом подходя по стилю и архитектуре. Конечно, существуют и отдельно стоящие зимние сады, но они встречаются гораздо реже. К тому же действительно удобнее заходить в зимний сад прямо из дома, а не идти к нему по снегу. Сады пристроенные к основному зданию можно разделить на две основные категории: двух фасадные, которые расположены во внутреннем угле дома, и трех фасадные, примыкающие всего к одной стене.Самым первым шагом при создании зимнего сада является планирование. Когда к дому готовится пристройка, она всегда должна быть продумана до мелочей. Стоит точно понять, с какой стороны лучше пристроить такой зимний сад. Располагать его лучше всего с солнечной стороны, потому что растениям внутри будет необходим солнечный свет. Также стоит заранее определиться с размерами конструкции. Он не обязательно должен быть очень большим. Так же необходимо продумать дизайн, это может быть как минимализм с панорамными окнами, так и более традиционный стиль с элементами дерева. Это может быть традиционная викторианская беседка или здание с односкатной или двускатной крышей. Двускатная крыша в условиях снежной зимы наиболее актуальна, так снеговая нагрузка будет лучше распределена. Дождевая вода тоже будет отводиться лучше.Правильное остекление залог всегоСоздать чертёж можно и самому, сейчас существует множество программ для этих целей. Можно заранее смоделировать примерный вид будущего сада, но точные расчёты и чертежи лучше доверить профессионалам.Каркас зимнего сада, несмотря на большое количество стекла, должен будет выдерживать статические и динамические нагрузки. И несмотря на это, снег всё равно лучше убирать с такой крыши регулярно, потому что его вес после снегопада может достигать нескольких тонн. Сама стеклянная конструкция позволит создать лёгкость, но будет требовать большой теплоизоляции. Однако материалы можно и комбинировать. Потому каркас должен быть крайне прочным.Он может быть выполнен из дерева, например, клеёного бруса, но хоть это и будет выглядеть очень эстетично, дерево нуждается в постоянном уходе, то есть покраске и обработке от гниения. Каркас из алюминия — это прочный и долговечный вариант и хоть стоит дороже, практически не нуждается в уходе. Также он лёгкий, прочный и устойчив к коррозии.Зимой снег нужно будет убирать сразуАлюминий — это экологически безопасный материал, он не будет выделять никаких вредных веществ, а также не реагирует на изменения температуры. Не будет гнить и стойко переносит ультрафиолетовое излучение. Однако цена на такой каркас будет в три раза дороже иных материалов.Нержавеющая сталь тоже имеет место быть. Она также устойчива к коррозии в тех местах, которые будут на открытых участках. Также подойдут и стальные профили, в их полостях будет находиться полиуретан, он же выполняет функцию теплопроводности. Такое сочетание поможет создать прочную конструкцию, рассчитанную выдерживать большие и тяжелые оконные стеклопакеты. А пролёты сделать без опор.Есть также варианты создать зимний сад из ПBХ профиля. Но, безусловно, он менее прочный, чем алюминий и даже дерево. Потмоу его стоит использовать только при создании совсем небольших пристроек, сделав при этом стену дома несущей и для зимнего сада.Это может быть целая оранжереяФундамент для создания зимнего сада особо мощный не требуется. Для него будет достаточно лёгкой плитки. Какой бы хорошей не была теплоизоляция, это помещение всё равно будет очень холодным. Полы также можно дополнительно облицевать водостойким материалом. Выбирать можно и натуральный камень, он долговечен и стоек к износу. А полы из керамической плитки прослужат намного дольше. Они также экологически безопасны как для людей, так и для растений.Если же планируется использовать зимний сад в качестве кабинета или даже столовой, а не просто как оранжерею с цветами, то для внутренней отделки подойдёт натуральное дерево. Для пола можно использовать паркет или ламинат. Но торцы по периметру следует в этом случае также обработать дополнительно гидрофобным составом.Зимний сад ка правило пристройка к домуЧто касается стеклопакетов, лучше всего подготовиться заранее и использовать специальные энергосберегающие. Именно они помогут сохранить тепло. Но главное не столько их прозрачность, сколько безопасность. Безосколочные стекла или поликаpбонат толщиной до десяти миллиметров — они будут лучшими вариантами. Поликаpбонат намного легче стекла, но всё же менее безопасный, хоть и обладает устойчивостью к тpещинам. А чтобы обезопасить себя, дополнительно можно использовать удаpопрочный тpиплекс для остекления. Само утепление играет важнейшую роль в создании зимнего сада. Минеральная вата и пенополистирол одни из самых популярных вариантов для этих целей. А как дополнительный источник тепла подойдут инфракрасные обогреватели.Кроме того, во время снегопада на стеклах будет образовываться конденсат, а сам снег застывать, закрывая обзор. Для того чтобы решить и эту проблему, существуют специальные стеклопакеты с электpоподогpевом. Он также поможет избежать образование плесени и грибка при частом дожде.Но может быть и отдельностоящее зданиеКонечно, из-за огромного количества стекла воздействие ультрафиолетовых лучей неизбежно. Летом температура в таком помещении может превышать шестьдесят градусов. И чтобы в нём можно было находиться безопасно для здоровья, нужно заранее предусмотреть разнообразные жалюзи и шторы, а ковры вообще укладывать в этом помещении не рекомендуется.После того как зимний сад будет построен, можно заняться работами по его озеленению. Несмотря на большое количество стекла, освещение в саду также необходимо в вечернее время. Можно рассмотреть варианты с дополнительной регулировкой яркости. Лучше всего из мебели в зимний сад подойдут уютные диваны и кресла. Сами же растения тоже стоит выбирать очень тщательно, это могут быть как цитрусовые, так и разнообразные фикусы, пальмы, орхидей и иные тропические растения.Это место для экзотических растенийМикроклимат в зимнем саду должен поддерживаться постоянно. В нём должно быть комфортно находиться как растениям, так и людям. Потому требования к микроклимату очень специфичны. Так, температура в помещении должна поддерживаться постоянно на отметке до двадцати пяти градусов, но не ниже двадцати. При этом важен и уровень влажности, он должен быть в диапазоне от сорока до шестидесяти процентов. Такие условия оптимальны. Не стоит забывать об искусственной или механической вентиляции, она также крайне важна, потому некоторые окна можно сделать открывающимися.Зимний сад в викторианском стиле