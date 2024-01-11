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Как африканская принцесса сделала политическую карьеру и спаслась от диктатора-людоеда


Элизабет Фон Торо

Элизабет Фон Торо

Элизабет Багайя фон Торо – африканская принцесса, в судьбе которой было несчетное количество испытаний, но из всех она вышла победительницей, и ее жизнь стала символом целеустремленности. Она построила политическую карьеру, заняв пост Министра иностранных дел Уганды, пережила отношения с диктатором Иди Амином. Юрист по профессии, она также попробовала себя в актерской работе и выходила на подиум в качестве топ-модели.

Портрет Элизабет Фон Торо.

Портрет Элизабет Фон Торо.

 

Элизабет родилась в 1936 году, по рождению она была принцессой королевства Тооро, которое входило в британский протекторат Уганды. Благодаря этому Элизабет получила возможность получить образование в Кембридже и стала первой восточноафриканской женщиной, учившейся в этом университете. Диплом юриста стал удачной платформой для политической карьеры Элизабет.
Элизабет Фон Торо на обложке журнала.

Элизабет Фон Торо на обложке журнала.

 
Портрет Элизабет Фон Торо.

Портрет Элизабет Фон Торо.

 

В 1967 году королевства были упразднены, и в судьбе Элизабет настало время перемен. Она попробовала себя в модельном бизнесе и тут же попала на обложки таких мировых изданий, как Vogue, LIFE, Ebony и Harper’s Bazaar. По словам самой Элизабет, в тот момент она своим поведением показывала, что темнокожие люди могут реализовать себя в любой сфере.
Элизабет Фон Торо. Фотография со страниц журнала Life.

Элизабет Фон Торо. Фотография со страниц журнала Life.

 

Элизабет также попробовала себя в роли актрисы, она снялась в фильмах Things Fall Apart и No Longer at Ease. Проблематика обеих картин касалась влияния западной цивилизации на культуру Нигерии.
Элизабет Фон Торо в роли модели.

Элизабет Фон Торо в роли модели.

 

В 1970-е годы диктатор Иди Аман, которого прозвали Гитлером Африки, установил власть над Угандой. Он потребовал, чтобы все жители страны с азиатскими корнями покинули Уганду в 90-дневный срок. Элизабет была предложена должность Министра иностранных дел и роль жены. Она отказалась стать женой и, следом, потеряла высокую должность. После этих событий Элизабет держали продолжительное время под домашним арестом, ей чудом удалось бежать, и она смогла вернуться в Уганду только в 1980 году.http://navote.ru/?p=24576
Элизабет Фон Торо в роли модели.

Элизабет Фон Торо в роли модели.

 
Элизабет Фон Торо в роли модели.

Элизабет Фон Торо в роли модели.

 
Портрет Элизабет Фон Торо.

Портрет Элизабет Фон Торо.

 

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