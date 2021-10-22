Женский реслинг – старые фотографии о том, что творят на ринге дамы

Реслинг – постановочный вид спорта, сочетающий разнообразные акробатические манёвры, атакующие и силовые приёмы, броски и захваты, нередко заимствованные из различных боевых искусств. Особенно эффектно выглядит борьба с участием женщин.



Подборка старых фотографий о том, как напористо боролись на ринге дамы.



























































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