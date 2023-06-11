Свинорылые женщины, Джек-прыгун и другие городские легенды, в которые верили люди в разных странах

Все истории из данного обзора в свое время имели огромную популярность и оставили существенный след в культуре. На их основе до сих пор снимают фильмы и пишут книги, упоминают о них, как о приметах времени. Удивительно, во что только не верили люди раньше, но вспомните, как в детстве становилось страшно, когда друзья рассказывали о «зеленом глазе, который появляется на обоях» или о «красных гольфиках». Все городские легенды имеют одну общую черту – они отражают какие-то массовые страхи, таящиеся в нашем подсознании. Скорее всего, большинство из них имело под собой какую-то реальную основу, хотя порой исследователи теряются в догадках, что могло бы породить подобную фантастическую байку.
Свинорылые женщины
Это очень старинная легенда, возникла она в середине XVII века, верили в нее вплоть до начала XX, а следы ее в творчестве можно найти до сих пор (как, например, знаменитый персонаж Порко Росса от Хаяо Миядзаки, - человек, который в результате проклятия частично превратился в свинью). Истоки легенды лежат даже в более ранних средневековых историях.
Итак, сюжет этой страшилки таков: беременная знатная женщина сталкивается на улице с нищенкой, гонит ее прочь и невежливо отзывается о ее детях, сравнивая их со свиньями. Обиженная побирушка проклинает знатную, но грубую красавицу, и та в положенный срок рожает девочку – здоровую, умную и добрую, но имеющую свиное рыло вместо лица. Ребенок растет, учится разговаривать, но повадки его иногда напоминают свиные, а речь – хрюканье. Обычно рассказчики делали это несчастное дитя единственным наследником огромного состояния и иногда даже придумывали истории счастливый конец о том, что проклятие может быть снято мужчиной, пожелавшей связать свою судьбу с этим чудищем – такой вот «Аленький цветочек» наоборот.
«Свинорылая дама». Эстамп, прилагавшийся к выпуску еженедельной лондонской газеты «The Illustrated Police News» от 7 января 1882 года
Известна эта легенда была в Нидерландах и во Франции, но особенно яростно верили в нее англичане. Чарльз Диккенс в 1861 году писал о том, как удивительно долго живет эта байка и отмечал, что «в любом поколении, пожалуй, была леди со свиной мордой». На протяжении почти трех веков упоминания о свинорылых женщинах можно найти в газетах и печатных брошюрах, где приводились подробные иллюстрации и рассказывались вполне конкретные случаи с указанием дат, имен и названий городов, где, якобы, подобное произошло. Масла в огонь подливали владельцы балаганов, которые под видом этой диковины приспособились показывать обритых медведей, наряженных в женские платья. Современные исследователи считают, что основой для создания подобного мифа могло послужить появление детей с врожденными уродствами или дефектами лиц. В те времена подобные случаи часто объясняли колдовством или впечатлениями беременной женщины.
Джек-прыгун или Джек-пружинки-на-пятах
В 1837 году Викторианская Англия была шокирована появлением совершенно необычного преступника. Это существо, которое многочисленные свидетели описывали как очень худого человека, могло совершать огромные прыжки и калечило людей с невероятной жестокостью. Этот случай отличается от остальных легенд тем, что в его расследовании принимали участие полицейские, поэтому сохранились вполне реальные документы и описания очевидцев, но преступник так и остался неизвестным. По характерному отпечатку его обуви детективы пришли к выводу, что прыгает Джек с помощью мощных пружин, но сконструировать подобное устройство до сих пор никому не удалось.
Джек на обложке журнала «Ужас за один пенни», 1890 год
Благодаря удивительным сверх способностям этот антигерой мгновенно стал любимцем бульварной прессы. Затем о нем были написаны множество романов сомнительного качества, где образ ужасного убийца начал приобретать человеческие черты и в конце концов трансформировался в неоднозначную, но вполне привлекательную личность. Надо отметить, что очевидцы описывали необычную одежду преступника. Так, например, Мисс Олсоп, видевшая Джека-прыгуна в ночь на 20 февраля 1838 года сообщила, что на голове у него было подобие шлема, а одет он был под плащом в белую облегающую одежду из ткани, похожей на клеенчатую. Странные пути человеческой фантазии привели к тому, что именно это чудовище, наполнявшее страхом улицы Лондона и пригородов, стало прообразом множества Супер-героев, наводнивших сначала страницы комиксов, а теперь захвативших киноэкраны.
Публичное заседание в Mansion House, на котором вопрос о Джеке-попрыгунчике обсуждался на уровне администрации Лондона
Интересно, что во времена Второй мировой войны Джек-прыгун как будто возродился. В этот раз – в Чехии под именем Перак. Данный герой также мог совершать огромные прыжки и взбираться на стены зданий, но теперь он, якобы, помогал делу борьбы с фашистами – уничтожал немецкие патрули и убивал важных военных и политических деятелей Рейха. Несмотря на то, что доказательств подобным геройствам не было, на захватчиков эта городская легенда наводила ужас, а борцов сопротивления морально поддерживала, так что говорить о том, что супергерои совершенно бесполезны, нельзя.
Перак (прыгун) – герой городской легенды времен нацистской оккупации Чехословакии
Люди в черном
Эту городскую легенду до сих пор не стоит списывать со счетов, ведь множество жителей США свято верят в то, что существует таинственная организация, члены которой «работают» с очевидцами паранормальных явлений, забирают у них снимки, видео и требуют сохранения тайны. В массовой культуре эти персонажи стали уже не только устоявшимися, но и любимыми – благодаря многосерийной картине «Люди в черном» и прекрасной игре Уилла Смита и Томми ли Джонса.
Кадр из фильма «Люди в черном»
Сама легенда возникла в США после войны, и по описаниям очевидцев, представители этой секретной организации кроме черных строгих костюмов имеют монголоидную внешность и больше похожи на азиатов.
Крокодилы в канализации
Несмотря на абсурдность, именно эта легенда имеет под собой некоторую почву и кочует по миру, наводя ужас на обывателей. Наша страна, кстати, не стала исключением. Страх перед огромными подземными коммуникациями, которые сами похожи на города, кажется, крепко сидит в наших головах, а чем конкретно ее населять – крокодилами или крысами-мутантами, – это уже дело фантазии редакторов желтой прессы и местных особенностей климата.
Пожарные Майами-Дейд вытаскивают 7-футового аллигатора из ливневой канализации в жилом районе
Кстати, именно из-за климата исследователи не придают большого значения первому случаю, получившему широкую огласку в прессе и породившему, собственно, эту городскую легенду. Якобы в 1930-х годах целый выводок аллигаторов действительно обнаружили в канализации Нью-Йорка. Животные сбежали от хозяев и расплодились в подходящих условиях. На самом деле, зоологи до сих пор утверждают, что это невозможно. А вот в более жарких южных штатах подобный ужас – действительно не легенда, а реальность. В самом же Нью-Йорке, в среднем, властями также отлавливается от двух до четырех небольших крокодильчиков в год, которые, как правило, оказываются чьими-то выброшенными домашними животными.
Ханако-сан
Интересно, что отхожие места, несмотря на явное отсутствие романтики, частенько становятся декорациями для городских легенд. Во всяком случае, в теорию о потаенных страхах эти места точно вписываются. Ханако-сан или Туалетная Ханако – это японская Плакса Миртл. Городская легенда о призраке молодой девушки появилась в Японии в 1950-х годах и до сих пор популярна среди молодежи. Считается, что призрак несчастной Ханако появляется, если в нужном месте (чисто русский каламбур получился) прокричать трижды ее имя. Варианты легенды различаются, но в любом случае в них фигурирует молодая девушка, погибшая в школе и не нашедшая покоя. Сегодня Ханако-сан – популярный персонаж манги, аниме и героиня нескольких фильмов.
Ханако-сан – девочка-призрак, живущая в туалете – герой популярной японской городской легенды
Интересно, что похожий персонаж существовал в китайской народной мифологии. Цзы-гу («пурпурная дева») - богиня отхожих мест, по легенде, при жизни была прекрасной девушкой, любимой наложницей начальника уезда, но пала жертвой ревности законной жены. Госпожа пронзила ее мечом, а труп сбросила в уборную. Несчастную «назначили» божеством отхожих мест, так как все прочие «вакансии» были уже заняты. Кстати, в X-XIII веках эта своеобразная богиня была очень популярна у знатных дам, к ней обращались во время предсказаний.
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