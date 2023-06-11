Свинорылые женщины, Джек-прыгун и другие городские легенды, в которые верили люди в разных странах

Свинорылые женщины

«Свинорылая дама». Эстамп, прилагавшийся к выпуску еженедельной лондонской газеты «The Illustrated Police News» от 7 января 1882 года

Джек-прыгун или Джек-пружинки-на-пятах

Джек на обложке журнала «Ужас за один пенни», 1890 год

Публичное заседание в Mansion House, на котором вопрос о Джеке-попрыгунчике обсуждался на уровне администрации Лондона

Перак (прыгун) – герой городской легенды времен нацистской оккупации Чехословакии

Люди в черном

Кадр из фильма «Люди в черном»

Крокодилы в канализации

Пожарные Майами-Дейд вытаскивают 7-футового аллигатора из ливневой канализации в жилом районе

Ханако-сан

Ханако-сан – девочка-призрак, живущая в туалете – герой популярной японской городской легенды