Как отстирать подушку от пятен

Отстирайте подушку от пятен пота, жира, неприятного запаха тела просто и без труда. Подушечка будет белоснежная, будто только что из магазина!







Возьмите любой жирорастворитель (недорогие продаются в FixPrice или на маркетплейсах), разведите 50 мл средства с 200 мл воды. Перелейте в бутылочку с распылителем, чтобы было удобно пользоваться. Распылите средство на подушку с обеих сторон, оставьте на 15 минут поконтактировать.







Затем переложите подушку в барабан стиральной машинки. Здесь хорошо положить к подушке ещё мячи для стирки, если они у вас есть.







В небольшом количестве воды разведите 2 ст. л. порошка и столько же любого кислородного отбеливателя, который работает при 30 градусах (большинство подушек стирается на низкой температуре). Разводить порошок и отбеливатель в воде обязательно, чтобы эффективно постирать подушку. Если у вас гель для стирки, то также разведите с водой и отбеливателем. Залейте в отсек для стирального порошка, выберите режим при 30 градусах и 800 оборотах.







Высушите подушку и оцените результат. Идеально чистая, белоснежная, свежая подушечка без пятен пота и неприятного запаха!





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