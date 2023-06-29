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Самые красивые фонтаны мира

Вряд ли кто поспорит с утверждением, что фонтаны – один из самых романтичных жанров архитектуры. Если не самый романтичный.

Самые красивые фонтаны мира

Зеркальный фонтан «Метаморфозы», США

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан Джули Пенроуз, США

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан «Лодка», Испания

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан «Ныряльщики», Объединённые Арабские Эмираты

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан «Монжуик», Испания

Самые красивые фонтаны мира

Висящий в воздухе водопроводный кран, Испания

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан Сваровски, Австрия

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан «Богатство», Сингапур

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан 71, США

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан «Водоворот Харибда», Британия

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан наций, США

Самые красивые фонтаны мира

Фонтаны Дубая, ОАЭ

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан Стравинского, Франция

Самые красивые фонтаны мира

Радужный мост-фонтан, Южная Корея

Самые красивые фонтаны мира

Фонтаны Белладжио, США

Самые красивые фонтаны мира

Фонтан-вулкан, ОАЭ

Самые красивые фонтаны мира

Водная графика, Япония

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