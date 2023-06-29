Вряд ли кто поспорит с утверждением, что фонтаны – один из самых романтичных жанров архитектуры. Если не самый романтичный.
Зеркальный фонтан «Метаморфозы», США
Фонтан Джули Пенроуз, США
Фонтан «Лодка», Испания
Фонтан «Ныряльщики», Объединённые Арабские Эмираты
Фонтан «Монжуик», Испания
Висящий в воздухе водопроводный кран, Испания
Фонтан Сваровски, Австрия
Фонтан «Богатство», Сингапур
Фонтан 71, США
Фонтан «Водоворот Харибда», Британия
Фонтан наций, США
Фонтаны Дубая, ОАЭ
Фонтан Стравинского, Франция
Радужный мост-фонтан, Южная Корея
Фонтаны Белладжио, США
Фонтан-вулкан, ОАЭ
Водная графика, Япония
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Самые красивые фонтаны мира
Вряд ли кто поспорит с утверждением, что фонтаны – один из самых романтичных жанров архитектуры. Если не самый романтичный.
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