Самые красивые фонтаны мира

Вряд ли кто поспорит с утверждением, что фонтаны – один из самых романтичных жанров архитектуры. Если не самый романтичный.







Зеркальный фонтан «Метаморфозы», США







Фонтан Джули Пенроуз, США







Фонтан «Лодка», Испания







Фонтан «Ныряльщики», Объединённые Арабские Эмираты







Фонтан «Монжуик», Испания







Висящий в воздухе водопроводный кран, Испания







Фонтан Сваровски, Австрия







Фонтан «Богатство», Сингапур







Фонтан 71, США







Фонтан «Водоворот Харибда», Британия







Фонтан наций, США







Фонтаны Дубая, ОАЭ







Фонтан Стравинского, Франция







Радужный мост-фонтан, Южная Корея







Фонтаны Белладжио, США







Фонтан-вулкан, ОАЭ







Водная графика, Япония



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