Почему во времена СССР для украшения фасадов выбирали именно мозаику

На улицах можно было увидеть достаточно много зданий с мозаикой/ Фото: rulez-t.info

Мозаика на здании / Фото: wikimapia.org

Ю.А. Гагарин мозаика / Фото: work.vk

На стенах можно было увидеть самые различные сюжеты / Фото: zelengarden.ru

Мозаика не нуждалась в особом уходе / Фото: sergeserov.livejournal.com

Декорировать задания мозаикой начали при Брежневе / Фото: obrazovaka.ru