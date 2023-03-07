В британском лесу появилась копия домика Винни-Пуха, который можно снять на выходные

В рамках празднования 95-го дня рождения одного из самых известных сказочных героев Винни-Пуха построили точную копию избушки, где обитал очаровательный персонаж. Ее прототипом стал домик, нарисованный 30 лет назад аниматором Кимом Рэймондом, участвовавшим в создании мультипликационного фильма, на котором выросло не одно поколение детворы. К юбилею самого потешного мишки в мире, художник и студия Disney решили предоставить уникальную возможность поклонникам Вини пожить в его лесных апартаментах наяву.
В Эшдаунском лесу появилась точная копия домика Винни-Пуха, который можно снять на выходные (Хай-Вельд, Великобритания).
Хорошая новость для тех, кто всегда мечтал очутиться в сказочном мире или почувствовать себя главным героем мультипликационного фильма. В Эшдаунском лесу (Великобритания) появилась колоритная избушка, построенная по образу и подобию домика, в котором обитал известный мультяшный персонаж – Винни-Пух. Столь необычный объект был построен в рамках празднования 95-го дня рождения очаровательного мишки.
Так выглядит Винни-Пух и его домик в диснеевском мультфильме (Эшдаунский лес, Великобритания).
Справка: Винни-Пух (Winnie-the-Pooh) — плюшевый медведь, персонаж сказочных повестей и сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. Впервые произведение под названием «Винни-Пух и все-все-все» было напечатано в октябре 1926 г. Студия Disney заработала не один миллион на этом сказочном герое, создавая свой образ в мультипликации. Последние 30 лет прорисовкой персонажей повести о Винни-Пухе занимался Ким Рэймонд. Советская же детвора смогла узнать об этом очаровательном мишке в 60-70 гг. прошлого века благодаря переводу и пересказу Бориса Заходера. Но всеобщую любовь Винни завоевал после выхода в свет мультипликационного фильма (на студии «Союзмультфильм»), где его озвучивал Евгений Леонов.
Домик Винни-Пуха готов принимать постояльцев (Эшдаунский лес, Великобритания). | Фото: lemurov.net.
Гостей мини-отеля ждет «ничегонеделание», качели у входа и масса сказочных приключений (Эшдаунский лес, Великобритания). | Фото: daily.afisha.ru.
Сказочно-мультяшную избушку проектировал и обустраивал сам Ким Рэймонд, который старался придерживаться образов, созданных первым иллюстратором книги о Винни Пухе – Эрнестом Шепардом. Как и полагается лесному обитателю, его домик был сделан из дерева и входом в него служит гигантское дупло в дубе. Правда, имеются и более современные внедрения, внутри «берлоги», например, появились обои с цветочным орнаментом, в цвет им и обивка на мягком диване с креслом поменялись, также в домике можно найти теплые пледы, свежие журналы и даже коврики для йоги.
Зона гостиной в домике Винни-Пуха (Эшдаунский лес, Великобритания).
Неизменным остался лишь буфет, в котором на полочках можно увидеть горшочки с медом, деревянный стул и стол, также можно увидеть даже старинную дровяную печь. Для удобства гостей уже современного лесного домика было создано три кровати. Двухместная – расположена в центре избушки, а вот две односпальных кровати сделаны на втором ярусе, к которому ведут деревянные лестницы.
Апартаменты Вини-Пуха рассчитаны на пребывание 4-х человек (Эшдаунский лес, Великобритания).
Чтобы отдых действительно стал необычным и запоминающимся, посетителям предложат экскурсию по Большому лесу с профессиональным сопровождающим, где можно будет не только вволю надышаться свежим воздухом и полюбоваться живописной природой, но и поиграть «в пустяки» на знаменитом мосту. А вот отведать вкуснейшие блюда местной кухни можно будет на лужайке прямо перед домиком Винни-Пуха, где обустроена зона отдыха на свежем воздухе.
Зона отдыха возле домика порадует любителей устраивать обеды на свежем воздухе (Эшдаунский лес, Великобритания). | Фото: mundo.sputniknews.com.
«Дом медвежонка Винни — это уникальный проект, оживляющий сказочный мир очаровательного мишки для его поклонников и напоминающий о тех самых приключениях, которыми в течение вот уже 95 лет зачитывается множество людей», — сообщил автор иллюстраций и идеи создания тематического мини-отеля Ким Рэймонд.
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