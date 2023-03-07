В британском лесу появилась копия домика Винни-Пуха, который можно снять на выходные

В Эшдаунском лесу появилась точная копия домика Винни-Пуха, который можно снять на выходные (Хай-Вельд, Великобритания).

Так выглядит Винни-Пух и его домик в диснеевском мультфильме (Эшдаунский лес, Великобритания).

Домик Винни-Пуха готов принимать постояльцев (Эшдаунский лес, Великобритания). | Фото: lemurov.net.

Гостей мини-отеля ждет «ничегонеделание», качели у входа и масса сказочных приключений (Эшдаунский лес, Великобритания). | Фото: daily.afisha.ru.

Зона гостиной в домике Винни-Пуха (Эшдаунский лес, Великобритания).

Апартаменты Вини-Пуха рассчитаны на пребывание 4-х человек (Эшдаунский лес, Великобритания).

Зона отдыха возле домика порадует любителей устраивать обеды на свежем воздухе (Эшдаунский лес, Великобритания). | Фото: mundo.sputniknews.com.