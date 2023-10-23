5 отличных бытовых советов из Советского Союза, которые актуальны и сегодня

Полезные бытовые лайфхаки из СССР.
В Советском Союзе многие вопросы в быту приходилось решать без специальных средств, опираясь исключительно на свой собственный опыт, а также «народную мудрость». Многие из этих советов и рецептов актуальны и в наше время. Они способны значительно облегчить жизнь хозяина. Итак, смотрим и запоминаем.
1. Кровь долой
Чистится кровь легко.
Сначала промываем пятна холодной водой, затем промываем их теплой мыльной водой. Горячую воду нельзя применять ни в коем случае, иначе пятна после нее не удалятся совсем. Если пятна крови застаревшие, то сначала их можно обработать нашатырным спиртом, а после – раствором борной кислоты, после чего постирать во все той же теплой воде.
2. Очистить лед
Пригодится и в доме и в автомобиле.
Берем крепкий раствор соли и омываем им замерзшие окна. После этой нехитрой процедуры лед начинал очень быстро таять. В конце нужно не забыть протереть все окна насухо. Данный совет пригодится не только в доме, его также следует взять на заметку автомобилистам.
3. Комар не пройдет
Долой противных насекомых.
Насыпаем небольшое количество камфары на раскаленную сковороду. Дым этого вещества безобиден для людей, а вот для насекомых он хуже огня. Когда же выбираешься на природу, голые руки и ноги можно обработать небольшим количеством анисового масла.
4. Заточим ножи
Нужно заточить ножи как следует.
Для того, чтобы действительно добротно заточить любой нож нужно с ним кое-что для начала сделать, а именно – погрузить в раствор поваренной соли минут где-то на 30-40. После этого их нужно стряхнуть и аккуратно заточить. Самое главное – не забыть помыть нож как следует после всех перечисленных процедур.
5. Удаление подпалин утюга
Ничего трудного нет.
На самом деле эта проблема легко решается. С хлопчатобумажной и льняной одежды подпалины убираются при помощи хлорной извести. Также можно использовать перекись водорода. С шерсти, шелка и всех остальных тканей подпалины можно убрать при помощи денатурированного спирта.
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