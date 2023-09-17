Индия – новый лидер по числу населения: когда и почему Китай утратил позиции

Тех, кто не следит за демографической ситуацией в мире и помнит лишь, что Китай – лидер по числу населения, а Индия – вечно догоняющий его сосед, ждет сюрприз. По данным Организации Объединенных Наций, в конце апреля этого года Индия наконец получила звание самой многонаселенной страны планеты, и больше того – Китай обеспокоен даже не этим фактом, а тем, что количество его собственных граждан неумолимо сокращается и это вскоре обещает стать серьезной проблемой. Чем обернулась «политика одного ребенка» и чего ожидать в дальнейшем?
Смена лидерства по числу населения
Основываясь на прогнозах ООН, можно уже признавать Индию первой в списке государств Земли по количеству населения, предполагается, что к концу апреля число индийцев составило 1 425 775 850 человек – это цифра, отражающая и данные по населению Китая. С каждым новым днем, согласно тенденциям, индийцев будет становиться больше, чем китайцев. Предполагается, что еще несколько десятилетий население Индии будет расти, а население Китая к концу столетия, наоборот, сократится до миллиарда и ниже
Точными цифрами пока никто не располагает – получить информацию о количестве населения можно лишь в результате переписи, ближайшее такое мероприятие в Индии запланировано на 2024 год. Специалисты оперируют другими инструментами изучения демографии, принимая во внимание длительные процессы, идущие в китайском и индийском обществе, а также последствия недавних политических решений, поставивших Китай в невыгодное положение.
В ближайшие десятилетия Китай ждет «взросление» - доля граждан старшего поколения будет расти. Источник: pinterest.com
Статистика неумолима – Китай стремительно «стареет», то есть доля пожилых граждан постоянно увеличивается, если сравнивать ее с данными по детям и людям молодого (трудоспособного) возраста. В Индии же, напротив, число взрослых граждан от 25 до 64 лет постоянно растет и, по прогнозам, будет расти еще несколько десятилетий. А это предполагает и рождение большего количества детей, и более интенсивный экономический рост страны.
Интересно, что несколько десятилетий назад Китай пытался «обмануть» естественный ход вещей и ввел политику жесткого контроля за рождаемостью, которая должна была решить проблему перенаселения и обеспечить китайцам процветание, а стране – экономический рост, что было бы затруднительно в случае большого количества детей в семьях. Современные исследователи склонны считать затею провальной не только с точки зрения общечеловеческих ценностей, но и с позиций экономического планирования.
Китайская политика одного ребенка: переосмысление
Стремительный рост населения Китая начался в пятидесятых. Резко упала младенческая смертность, так же резко возросла ожидаемая продолжительность жизни. Число жителей увеличилось с 540 миллионов в 1949 году до 940 миллионов в 1976. Выглядела такая кривая тревожно, и, поскольку на тот момент Китай испытывал трудности с привлечением квалифицированных ученых – Культурная революция отрицательно сказалась в том числе и на этой сфере жизни, – решение принимали политики. Они и придумали эту демографическую реформу – идею во многих отношениях преступную и античеловеческую.
В общей сложности эксперимент по снижению количества китайцев или, точнее, по сдерживанию роста населения страны, продлился около полувека. Только в июле 2021 года все ограничения, касающиеся деторождения, были отменены. В самый жесткий период действия программы, с 1979 по 2015 годы, Китай жил по принципу «один ребенок в одной семье». «Нарушителей», позволивших себе заводить потомство в большем количестве, штрафовали на крупные суммы – в несколько годовых доходов, а в случае неуплаты ребенок становился «неучтенным», не получал документа, не имел права на образование и медицинскую помощь от государства.
Китай постоянно пропагандировал преимущества семей с одним ребенком
Контрацепция была обязательной, долговременные средства устанавливались в принудительном порядке и регистрировались. Пропаганда настойчиво призывала откладывать рождение ребенка на более поздний срок и рисовала картины благополучной жизни в семьях, где ребенок растет один, получая все ресурсы и внимание родителей и старших родственников. Женщин призывали к активной трудовой деятельности – ведь при наличии всего одного ребенка, обеспеченного разного рода социальными гарантиями, это было просто.
В сельской местности нововведениям сопротивлялись особенно активно, горожане быстрее соглашались на ограничения. Существовали исключения – например, для некоторых этнических групп или для семей, в которых первый ребенок был инвалидом или девочкой. Ограничение «один ребенок» сыграло злую шутку с целым поколением китайских девочек, от которых родители, желавшие завести сына, избавлялись самыми разными способами, самый гуманный из которых заключался в том, чтобы отдать дочь на усыновление, в том числе и иностранное.
Бэби-бума не будет
«Опомнились» только недавно, в 2010-х, когда стало понятно, что результатом программы по сдерживанию роста населения стало старение Китая, постоянное повышение нагрузки на работающее поколение, все менее и менее многочисленное. Возникла так называемая «проблема 4-2-1», описывающая ситуацию, когда один повзрослевший ребенок должен обеспечивать двух родителей и четверых бабушек и дедушек. С другой стороны, возросла нагрузка на государство в связи с содержанием большого количества пожилых граждан.
В 2015 году лимит был увеличен с одного до двух детей, спустя шесть лет и это ограничение отменили – но китайцы, десятилетиями погруженные в соответствующую информационную среду, производить на свет детей так и не торопятся. Бэби-бума в стране не ожидается, хотя именно он мог бы помочь Китаю решить демографические проблемы ближайших десятилетий. Недавно оставленная в прошлом политика сдерживания рождаемости осуждается мировым сообществом наряду с другими евгеническими практиками, а ряд ученых и вовсе отрицают существенное влияние драконовских мер на замедление роста населения, скорее связанное с общемировой тенденцией «старения» населения.
Снижение рождаемости в мире - естественный процесс, и перенаселения планеты можно не опасаться.
По дальнейшим перспективам заселенности планеты ведутся споры, но в целом ожидается, что пика человечество достигнет в середине столетия, а затем количество населения в мире начнет снижаться. Совершенствование технологий, медицины, улучшение питания, рост городов и увеличение возможностей для женщин «затормозят» рождаемость и скажутся на увеличении количества стариков, которые не чувствуют себя стариками.
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