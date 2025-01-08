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Самые несуразные способы лечения простуды в истории

В 1880 году появилось средство от простуды под названием «дымный шар». Трубка вставлялась в нос, больной нажимал на резиновую грушу и его лёгкие заполняли испарения карболовой кислоты.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории


В 1918 году в мире бушевала одна из страшнейших эпидемий, которая унесла жизни 20-50 миллионов человек. Больных селили в таких вот «полевых» госпиталях.



Самые несуразные способы лечения простуды в истории

В 1919 году стали широко использовать вот такие противогриппозные маски.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

В 1920 году в общественном транспорте стали разбрызгивать специальный противогриппозный состав.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

В 1929 году носить маску стало даже своего года шиком.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

В 1932 году матерчатые маски стали иногда заменять скатанной в трубочку туалетной бумагой.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

1933 год. Полоскание горла в перерывах между школьными занятиями.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

1937 год. Обработка полости рта может быть развлечением.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

1939 год. Надпись гласит: «Меры предосторожности против гриппа. Пожалуйста, не целуйте меня».

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

Такой заботы удостаивались индейки зимой 1950 года.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

Наконец, пришло время и для прививок.

Самые несуразные способы лечения простуды в истории

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