Лучшие косплееры планеты

Год от года косплей становится все популярнее и популярнее, а костюмы – все сложнее и сложнее. Это массовое явление увлекло не только женщин, но и множество мужчин, которые тоже успели проявить изрядный талант, занимаясь любимым делом. Более того, на сегодняшний день мужчины способны составить достойную конкуренцию косплейщицам, и сегодня, просмотрев список из 16 лучших косплееров мира, вы убедитесь в этом.



16. Roland’s Forge

15. Xailas

14. Elffi Cosplay

13. Justin Acharacter

12. Карлос Бланчард

11. Knightmage

10. Something Wicked Cosplay

9. Kelen Ord

8. Junkers Cosplay

7. Captain Cosplay

6. Джокер Харли

5. Leon Chiro Cosplay Art

4. Марк Мир

3. Steven K. Smith Props

2. D-Piddy

1. Danquish

Этот косплеер занимается созданием фантастических костюмов с 2008 года. Скульптор по профессии, он решил попробовать себя в косплее, чтобы набраться опыта в будущей профессии. И хотя с тех пор косплей так и остался для него хобби, его костюмы говорят о том, что у него подлинный талант. Одна из его лучших работ – злодей Джафар из мультфильма Аладдин.Джефф Зигерт – невероятно талантливый художник, дизайнер по костюмам и музыкальный продюсер из США. Его уникальный и невероятно реалистичный костюм Райдена из Metal Gear просто поражает. Несмотря на довольно долгий период затишья, он не забросил свое хобби и на данный момент трудится над очередным костюмом.Косплей достиг даже такой отдаленной страны, как Финляндия. Эта страна может гордиться Elffi, который пользуется любой возможностью продемонстрировать свои последние творения. Помимо того, что он является ярым косплеером, Elffi еще и талантливый художник и модель. Среди его костюмов можно найти даже Ясуо из League of Legends. Радует, что к своим костюмам он относится с легкостью, делая их красочными и реалистичными, убирая излишнюю серьезность.Justin Acharacter обожал переносить игровых персонажей из виртуального в наш с вами мир. Безусловно, ему это удавалось, все его работы были удивительно похожи на те, что можно увидеть на картинках комиксов. Одна из его лучших работ – персонаж из игры Borderlands. К сожалению, в конце ноября 2014 года он скончался в возрасте 42 лет от сердечного приступа.Карлос Бланчард сумел объединить свои усилия с Rage Custom Creations, чтобы создать множество качественных и невероятно реалистичных костюмов. Родом из США, этот парень сумел завоевать себе имя в мире косплея, будучи талантливым специалистом по костюмам и художником. Одна из его лучших работ – средневековый Бэтмен.Knightmage – новый супергерой и, по совместительству, отличный косплеер. Помимо создания костюмов супергероев, он также занимается распространением идей Доброй Воли в мире косплея. Совсем недавно, 14 января, он уже успел пожертвовать деньги, собранные на конвенциях, десяти различным благотворительным обществам. Среди его лучших работ можно отметить костюмы Черной Вдовы, Венома и Лунного Рыцаря.Родом из Австралии, этот парень сотрудничает с лучшими художниками мира, с чьей помощью он и создает невероятные и ошеломляющие костюмы таких персонажей, как Джокер, Робин, Человек-паук и даже костюмы охотников за привидениями. Помимо костюмов, он и его коллеги воссоздают еще и памятные сцены из лучших фильмов о супергероях, таких как «Бэтмен» и «Человек-паук».Kelen Ord – самопровозглашенный гик, чем он несказанно гордится (даже некоторые части его квартиры отделаны в стиле «Звездных войн»). Один из его лучших костюмов – костюм Боба Фетт из того же фильма. Его даже признали одним из самых удачных косплеев, посвященных Звездным войнам.Junkers Cosplay проживает в Сан-Диего, городе, который ежегодно превращается в эпицентр косплея, привлекая тысячи гиков на Комик-кон. Этот парень вкладывает все свои силы и душу в создание уникальных и неповторимых костюмов и реквизита для косплея, не стесняясь показывать свою впечатляющую мускулатуру.Captain Cosplay – это профессиональный косплеер, который специализируется лишь на одном персонаже: Капитане Америка (невероятно сильном борце с нацистами и супергерое Второй мировой войны). Он живет в Нью-Йорке и тратит свое время на то, чтобы сделать свои костюмы как можно более реалистичными, что у него, к слову, отлично получается.Еще до того, как Кристофер Нолан и Хит Леджер поменяли внешний вид и личность Джокера на ту, что мы видим в трилогии о Бэтмене, существовал лишь один Джокер. Джокер Харли – это Энтони Мизиано, «гик со злобной усмешкой и тягой к созиданию», как он сам говорит. Его костюм и внешний вид настолько неотличимы от Джокера, что можно подумать, будто этот персонаж ожил. Его подруга Алисса, известная под псевдонимом Харли Джокера, тоже не отстает от Энтони и начинает постепенно догонять его по популярности.Леон Чиро – это итальянский художник-косплеер с многочисленной толпой поклонников. Он известен своей привычкой создавать костюмы, смешивая различных персонажей, что ни капли не преуменьшает его вклад в мир косплея. В промежутках между процессом создания очередного костюма, Леон учится на факультете физиотерапии и даже подрабатывает моделью.Помимо того, что Марк Мир создает самые невероятные костюмы, он также является закадровым художником в Bioware и принимал активное участие в создании персонажей игры Mass Effect. Мир родом из Эдмонтона, Канада, где у него есть даже собственное телешоу под названием «Tiny Plastic Men».Steven K. Smith Props – косплеер высшего класса и создатель разного рода реквизита, родом из Канзас-Сити, штат Миссури. Он был одержим видеоиграми долгие годы, а затем перевел это увлечение на новый уровень, начав создавать свои собственные костюмы игровых персонажей (в основном это были персонажи из Borderlands). Его конек – создание масок для лица, это довольно сложный процесс, который требует высокого уровня терпения и мастерства.Как скромно заявляет сам D-Piddy: «Я одеваюсь в костюмы вымышленных персонажей и выкладываю видео на YouTube». Но он определенно скромничает, и с этим согласятся 100 000 его поклонников на Facebook. Его работа над персонажами – нечто большее, чем просто переодевание. D-Piddy занимается созданием костюмов с 2012 года, и на данный момент его любимым персонажем является Deadpool. Этого парня можно встретить на таких мероприятиях, как конвенции в Лос-Анджелесе и КомикКон в Гвадалахаре.Danquish – еще один невероятно талантливый косплеер, который специализируется на костюмах таких персонажей, как Scorpion и Sub Zero из Mortal Kombat. Он увлекся косплеем 4 года назад, и за это время добился немалых успехов. Он любит демонстрировать свои творения на различных конвенциях, независимо от того, где и когда они проходят.