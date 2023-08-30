Лучшие косплееры планеты

Год от года косплей становится все популярнее и популярнее, а костюмы – все сложнее и сложнее. Это массовое явление увлекло не только женщин, но и множество мужчин, которые тоже успели проявить изрядный талант, занимаясь любимым делом. Более того, на сегодняшний день мужчины способны составить достойную конкуренцию косплейщицам, и сегодня, просмотрев список из 16 лучших косплееров мира, вы убедитесь в этом.



16. Roland’s Forge

15. Xailas

14. Elffi Cosplay

13. Justin Acharacter

12. Карлос Бланчард

11. Knightmage

10. Something Wicked Cosplay

9. Kelen Ord

8. Junkers Cosplay

7. Captain Cosplay

6. Джокер Харли

5. Leon Chiro Cosplay Art

4. Марк Мир

3. Steven K. Smith Props

2. D-Piddy

1. Danquish