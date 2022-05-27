Старейший в мире пещерный город

Матера – самый древний в мире город с пещерами, которые непрерывно эксплуатировались местным населением, начиная с эпохи неолита. Этот южный городок не полностью погружен в пещеры. Только его историческая часть Сасси.







Пещерные дома Сасси с конца прошлого столетия включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В пещерах люди селились неслучайно. Климат требовал необходимости в постоянном укрытии. Кроме того, людям было необходимо это чисто практически, чтобы более эффективно использовать окружающую территорию.



































источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





