Лабиринты древности, которые могли привести в отчаяние любого

Лабиринт Минотавра. | Фото: mir-gnozis.ru.
В древности считалось, что человек, вошедший в лабиринт, теряет волю, ориентацию и вообще может забрести в иной мир. Раньше в лабиринты часто отправляли провинившихся или неугодных людей. Из-за запутанных ходов человек тут же подвергался панике, которая нередко приводила его к безумию. Для более действенного устрашения, в лабиринтах разбрасывались кости, а на стенах рисовались изображения демонов.
Египетский лабиринт, построенный в 2300 году до н. э. | Фото: news.hitsad.ru.
Считается, что самый древний египетский лабиринт, построенный в 2300 году до н. э., располагался у озера Биркет-Карун в окрестностях Каира. Это было огромное здание площадью 70 тысяч квадратных метров, обнесенное стеной. Внутри него располагалось 1,5 тысячи наземных помещений и такое же количество – под землей (там были гробницы фараонов и крокодилов). Перед входом в лабиринт висела табличка с надписью: «Безумие или смерть — вот что находит здесь слабый или порочный, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие».
Стоит ли говорить, что просто так перемещаться по сложной системе запутанных коридоров без риска остаться в них навсегда, было очень опасно. Только во время праздника прославления Себека (бога с головой крокодила) в лабиринт входили жрецы, приносившие ему жертвы.
Развалины Кносского дворца. | Фото: static.tonkosti.ru.
Самым известным считается лабиринт на острове Крит. Его еще называют лабиринтом Минотавра. Легендарный скульптор Дедал стал автором этого творения. В 1380 году до н. э. лабиринт был разрушен.
В 1900 году английский археолог Артур Эванс, среди прочих находок, обнаружил в Оксфордском музее иероглифическое письмо, в котором говорилось о лабиринте. Археолог отправился на остров Крит и принялся за раскопки. Артуру Эвансу понадобилось 30 лет, чтобы справится с лабиринтом. Площадь Кносского лабиринта составила 22 тысячи квадратных метров. Высота над землей этого сооружения составляла не менее 5-6 этажей.
Макет лабиринта Минотавра. | Фото: kolizej.at.ua.
Согласно мифам, внутри лабиринта жил Минотавр – существо с телом человека и головой быка. Единственным косвенным подтверждением этой легенды стала фреска с изображением Минотавра в одном из залов. Там же археолог отыскал множество человеческих костей.
Лабиринт в Китае в Huanghuazhen. | Фото: artslon.ru.
В Древнем Китае лабиринты можно было обнаружить при входе чуть ли не в каждый город и дом. Жители Поднебесной верили, что нечистая сила могла летать только по прямой, поэтому извилистый вход будет ей не по зубам.
Каменный лабиринт на берегу моря. | Фото: yaplakal.com.
На побережье Балтийского моря в Скандинавии можно отыскать более 600 лабиринтов, выложенных из камней. Они не такие запутанные, как лабиринты в Греции или Египте, но проходя по ним, местные рыбаки верили в удачный улов в предстоящей рыбалке.
Лабиринт на Соловецких островах. | Фото: news24today.info.
На территории России также можно отыскать лабиринты. На Соловецких островах находятся так называемые «места силы». Внутри них не растет ничего, кроме мхов, а все высаженные деревья тут же погибают. Животные никогда не забредают на территорию лабиринтов.
Шартрский собор. | Фото: softmixer.com.
Европейцы, начиная примерно c XV века, «переместили» лабиринты в христианскую плоскость. Они стали изображаться на напольной плитке католических храмов, символизируя собой извилистый путь наказания, которое должен был пройти на коленях раскаявшийся грешник.
Лабиринт в Хэмптон-Корте, устроенный в 1690 году для Вильгельма Оранского. | Фото: fresher.ru.
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