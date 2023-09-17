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Сагуаро. Империя кактусов

Более 50 видов кактусов можно увидеть в весьма необычном парке США — Сагуаро. Объект расположен в юго-западном штате Аризона. Название парк получил благодаря своей главной достопримечательности — гигантскому кактусу сагуаро или карнегия, размер которого достигает до 15 метров. Здесь также находиться Музей пустыни Сонора и зоопарк.

Самый удачный период для посещения — апрель-май. В это время здесь не так жарко, как в летние месяцы, и можно лицезреть цветение кактусов.

Сагуаро. Империя кактусов

 

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

Сагуаро. Империя кактусов

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