Сагуаро. Империя кактусов

Более 50 видов кактусов можно увидеть в весьма необычном парке США — Сагуаро. Объект расположен в юго-западном штате Аризона. Название парк получил благодаря своей главной достопримечательности — гигантскому кактусу сагуаро или карнегия, размер которого достигает до 15 метров. Здесь также находиться Музей пустыни Сонора и зоопарк.



Самый удачный период для посещения — апрель-май. В это время здесь не так жарко, как в летние месяцы, и можно лицезреть цветение кактусов.











































































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