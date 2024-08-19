С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 462 подписчика

17 повседневных «трагедий», от которых никто не застрахован


Мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым.

Мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым.

Каждый день большинство людей попадает просто в неимоверное количество приятных и не очень ситуаций. В новом обзоре были собраны те ситуации, которые сложно назвать приятными и вместе с тем от которых никто не застрахован. Приятного просмотра и радуйтесь, что все это сегодня не произошло с вами!

1. Не смертельно, но неприятно!


Утонувшая ложка.

Утонувшая ложка.

 

2. «Лишний болтик? Это чревато проблемами...»


Ремонт своими руками.

Ремонт своими руками.

 

3. «Я был уверен, что взял яблоко!»


Перепутал картошку с яблоком.

Перепутал картошку с яблоком.

 

4. «Сейчас подкручу ресницы и готово!»


Лишилась ресниц.

Лишилась ресниц.

 

5. «Да уж, и попил, и поел!»


Коварный автомат.

Коварный автомат.

 

6. «Сейчас сок польется рекой!»


Толстокожий лимон.

Толстокожий лимон.

 

7. Когда поселился в доме, построенным «гениальными» архитекторами


Замечательный водоотвод.

Замечательный водоотвод.

 

8. Еще одно разочарование лета



«Прекрасный» арбуз.

 

9. «Стоит признать, в битве с гвоздем, победил гвоздь...»


Сломанный инструмент.

Сломанный инструмент.

 

10. Завал на работе, с кем не бывает!?


Неприятности на работе.

Неприятности на работе.

 

11. «Ну почему бутафорские фрукты всегда такие красивые и аппетитные...»


Бутафорский фрукт.

Бутафорский фрукт.

 

12. Эскалаторы бывают очень коварны!


Заложник эскалатора.

Заложник эскалатора.

 

13. Решилась на кардинальную смену имиджа и лишилась волос


Неудачная покраска.

Неудачная покраска.

 

14. «Каждый раз, проходя мимо этой решетки, я знал, что когда-нибудь это произойдет»


Потерянный телефон.

Потерянный телефон.

 

15. От крутого парня до неудачника один шаг...


Собачий сюрприз.

Собачий сюрприз.

 

16. «Что-то пить совсем расхотелось!»


Паук на трубочке.

Паук на трубочке.

 

17. «А тортик ничего, вкусный... Был...»


Неприятность с тортом.

Неприятность с тортом.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх