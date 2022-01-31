Как часто нужно мыть кофейную кружку на самом деле: Неожиданный вывод специалистов

Эйфелеву башню построили для Всемирной выставки 1889 года. | Фото: mashable.com.
В период с 6 мая по 31 октября 1889 года в Париже состоялось грандиозное событие, к 100-летию взятия Бастилии было приурочено проведение Всемирной выставки. Экспозиции проходили в специально построенных грандиозных павильонах, а в качестве приветствия для посетителей перед входом на выставку построили Эйфелеву башню. Спустя некоторое время ее должны были разобрать так же, как и прочие павильоны, однако эта «железная дама» стоит в Париже до сих пор.
Галерея Beaux-Arts. | Фото: mashable.com.
Как известно, День взятия Бастилии ознаменовал собой начало французской Революции, именно поэтому многие монархические страны отказались присутствовать на выставке. Всего в этом мероприятии приняли участие 42 страны, продемонстрировавшие свои достижения в области машиностроения, сельского хозяйства и легкой промышленности.
Экстерьер египетского павильона. | Фото: mashable.com.
Десятки декоративных павильонов и выставочных залов были возведены на площади в 1 гектар. Каждая страна попыталась оформить выделенное для нее пространство в национальном стиле. Там были здания с изображением фараонов, мексиканских идолов, индийских крокодилов.
Выставка металлоконструкций. | Фото: mashable.com.
Самым выдающимся экспонатом выставки стала Эйфелева башня – символ достижений французской науки и техники. Несмотря на то, что ее официальное открытие состоялось 31 марта 1889, в начале выставки еще не работали ее лифты. Но это не помешало посетителям только за первую неделю подняться на Эйфелеву башню 30 тысяч раз.
Французский павильон. | Фото: mashable.com.
Подсветка Эйфелевой башни 100 лет назад.
Главный конструктор Гюстав Эйфель назвал свое творение просто «300-метровая башня». Планировалось, что через 20 лет его сооружение будет разобрано. Мнение общественности разделилось. Одни писали жалобы в муниципалитет: «На протяжении 20 лет мы будем вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов, простирающуюся над городом, как чернильная клякса». Другие же просто шли смотреть на это чудо инженерной мысли.
Вход на выставку. | Фото: mashable.com.
Всего за девять месяцев после открытия Эйфелеву башня посетило столько людей, что городу удалось возместить три четверти затрат на ее строительство, а это более 5 миллионов франков.
Карикатура на Гюстава Эйфеля и 300-метровую башню. | Фото: nevsepic.com.ua.
Но время шло, а поток туристов, желающих посмотреть на 300-метровую «железную даму», не иссякал. К тому же ее начали использовать в качестве вышки для радиопередач, а потом в военных целях. Сегодня Эйфелева башня считается символом не только Парижа, но всей Франции. И уже мало кто вспоминает, что ее когда-то хотели разобрать на части.
Выставка мраморных скульптур Жюля Кантини. | Фото: mashable.com.
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