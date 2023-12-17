5 фильмов о том, что никогда не поздно начать жизнь с чистого листа

Наверное, в жизни каждого человека иногда наступает время, когда нужно перевернуть очередную страницу и всё начать сначала. Сложный развод, потеря работы, необходимость переезда – всё это связано с определёнными трудностями и требует каких-то кардинальных перемен. Правда, не все на это решаются, одним мешают стереотипы, другие считают себя слишком взрослыми для радикальных изменений и новых перспектив. В нашем сегодняшнем обзоре представлены фильмы о тех, кто всё же принял важное решение, смог изменить собственную жизнь и остался в выигрыше.
«Дикая», 2014 год, США, режиссёр Жан-Марк Валле
Кадр из фильма «Дикая».
Главной героине пришлось пережить не только развод, но ещё и смерть матери. Печальные события заставили Шерил Стрейд погрузиться в глубокую депрессию, но она попыталась взять себя в руки и отправилась в поход по диким местам. Она будет выть вместе с волками, плакать от бессилия, преодолевать препятствия и идти вперёд. И всё же после тяжёлых испытаний на прочность Шерил смогла обрести себя и перезагрузила собственную жизнь.
В основу фильма лёг роман «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя» американской писательницы Шерил Стрэйд, которая ещё до выхода книги в тираж отправила один экземпляр актрисе Риз Уизерспун, считая, что только она сможет сыграть её саму в фильме. Во время съёмок режиссёр Жан-Марк Валле максимально усложнил жизнь Риз Уизерспун, он не позволил ей прочесть инструкцию к палатке и плите, а рюкзак её был по-настоящему тяжёлым.
«Начни сначала», 2019 год, США, режиссёр Питер Сигал
Кадр из фильма «Начни сначала».
Главную героиню фильма, женщину средних лет по имени Майя, менеджера по продажам в супермаркете, сыграла блистательная Дженнифер Лопес. И сыграла, надо сказать, очень талантливо. У Майи, обременённой тысячами проблем, неожиданно появляется перспектива получить работу в большой корпорации. Правда, решение принимают, в том числе, и по профилю претендента в социальной сети. Майе накануне собеседования пришлось создать новую себя. Потом она каждый день доказывала, что талант куда важнее диплома, а трудолюбие и целеустремлённость значат куда больше, чем красивые фотографии и иллюзия жизни в соцсетях. Она, конечно, получила работу своей мечты, нанизывая ложь за ложью на тоненькую ниточку реальности.
«Эрин Брокович», 2000 год, США, Стивен Содерберг
Кадр из фильма «Эрин Брокович».
В основу фильма была положена реальная история американской правозащитницы Эрин Брокович. У неё за плечами был огромный жизненный багаж: трое детей и два далеко не самых простых развода. Ни знаний, ни приличного образования у неё не было вовсе, зато имелась мечта: спасать людей. Кажется, у Эрин не было ни единого шанса получить работу, когда она пришла к руководителю фирмы и заявила о том, что она готова на всё, а ещё она очень умна и умеет вкалывать, не щадя себя. Так Эрин получила работу в адвокатском бюро и смогла не только зарекомендовать себя с лучшей стороны, но и раскрыть серьёзное и запутанное дело об очень серьёзной организации, наносившей вред окружающей среде и тысячам людей.
«Ларри Краун», 2011 год, США, Франция, режиссёр Том Хэнкс
Кадр из фильма «Ларри Краун».
Главный герой фильма двадцать лет отдал службе на флоте, а после увольнения смог занять должность менеджера в сети супермаркетов. Он проявил себя с самой лучшей стороны, больше полугода ежемесячно становился лучшим работником, но вместо премии и похвалы получил приказ об увольнении. Руководство, несмотря на хорошие показатели, сочло Ларри Крауна бесперспективным из-за отсутствия образования. Герой остался один на один со своими проблемами и с ипотекой, за которую надо как-то платить. И ради получения диплома он решил поступить в колледж. Он на самом деле начал новую жизнь, и над ним уже не довлел груз собственного возраста, ведь Ларри стал общаться со студентами, почувствовал себя снова молодым даже вознамерился устроить свою личную жизнь.
«Клуб первых жен», 1996 год, США, режиссёр Хью Уилсон
Кадр из фильма «Клуб первых жен».
Когда-то героини фильма учились в одном колледже и дружили вчетвером, после жизнь разбросала их в разные стороны, а встретиться троим из них довелось спустя тридцать лет после выпуска на похоронах четвёртой своей подруги. И вдруг оказалось, что у них у всех есть проблемы в личной жизни. Все три дамы смогли удостовериться в измене своих мужей и собрались отомстить бывшим супругам. Однако в какой-то момент они сменили курс, а вместо деструктивной мести решили заняться собой и собственным развитием. В результате они стали помогать тем, кто попал в трудную ситуацию. «Побеждает не молодость и смазливость, а сила духа и настоящая дружба», – провозгласили три подруги и сумели обрести новых себя.
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