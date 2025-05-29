С нами не соскучишься!

1. Забудьте про ложку для пасты

Ложка для пасты - далеко не предмет первой необходимости. \ Фото: luxurylifekw.com.

2. Вам 100% не нужен нож для удаления сердцевины из яблок

Без такого ножа запросто можно обойтись. \ Фото: brabantia.bу.

3. Чесночный пресс – точно ни к чему

совсем необязательно бежать покупать пресс для чеснока, поскольку можно обойтись обычным ножом. \ Фото: static.pratique.fr.

4. Без гаджетов для измельчения овощей запросто можно обойтись

Многофункциональные гаджеты для нарезки овощей и фруктов - пустая трата времени и денег. \ Фото: canelahogar.com.co.

5. Ножницы для нарезки зелени – хитрый маркетинговый ход

Как бы вам не хотелось, но ножницы для нарезки зелени не нужны от слова совсем. \ Фото: tasteofhome.com.

6. Даже не смотрите в сторону ножа для масла с отверстиями

Такой нож для масла - крайне бесполезная штукенция. \ Фото: bing.com.

7. Без специального ножа для нарезки хлеба всегда можно обойтись

Совсем необязательно покупать специальный нож для нарезки хлеба, поскольку можно обойтись обычным. \ Фото: abraxascookshop.com.

8. Поверьте, сепаратор для яиц вам точно не нужен

Можно обойтись и без сепаратора для яиц. \ Фото: img.joomcdn.net.

9. Нет, и еще раз нет – никаких стеклянных досок

Совсем необязательно пользоваться стеклянной разделочной доской. \ Фото: google.com.

10. «Ложка»-веретено для мёда

Поверьте, чайная ложка справится не хуже, чем это веретено. \ Фото: cdafrance.com.