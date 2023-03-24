6 способов улучшения пищеварения без жертв

О своей пищеварительной системе, вы начинаете думать только тогда, когда начинает беспокоить расстройство желудка, изжога или боль в животе. Слишком поздно! Существует 6 золотых правил, которые улучшат пищеварение и помогут избежать неприятных симптомов.



Пора осознать, какие процессы пищеварения происходят в вашем организме и как улучшить их работу. Благодаря этому вы можете отказаться от аскетических диет, и даже позволить себе небольшие удовольствия. Что делать, чтобы улучшить пищеварение?



1. Тщательно пережевывайте

2. Ограничьте жирные блюда

3. Лучше есть меньше, но чаще

4. Не избегайте завтраков

5. Помните о пробиотиках

6. Используйте травы и пряности