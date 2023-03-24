6 способов улучшения пищеварения без жертв

О своей пищеварительной системе, вы начинаете думать только тогда, когда начинает беспокоить расстройство желудка, изжога или боль в животе. Слишком поздно! Существует 6 золотых правил, которые улучшат пищеварение и помогут избежать неприятных симптомов.
Пора осознать, какие процессы пищеварения происходят в вашем организме и как улучшить их работу. Благодаря этому вы можете отказаться от аскетических диет, и даже позволить себе небольшие удовольствия. Что делать, чтобы улучшить пищеварение?
1. Тщательно пережевывайте
Процесс пищеварения начинается уже с первого глотка. При первом глотке в полости рта начинается слюнный амилаз в слюнных железах. Когда вы жуете еду, амилаз начинает предварительное переваривание углеводов. Поэтому так важно, тщательно и медленно жевать, то, что мы едим. Небрежное жевание или быстрое глотание может привести к вздутию и несварению желудка.
2. Ограничьте жирные блюда
После предварительного пищеварения в полости рта пища попадает в желудок, где начинают работать пищеварительные ферменты. Еда смешивается с желудочным соком. Пепсин начинает расщеплять белки, свертывать белок молока, а липаза расщепляет желудочные жиры. Если порция, которую вы едите, будет не только большая, но также жирная пища дольше останется в желудке, прежде чем пойдет дальше, то есть в двенадцатиперстную кишку. Там амилаза поджелудочная берет за переваривание полисахариды. Фермент и химотрипсин расщепляют белки (образуются пептиды и олигопептиды). Пища распадается на мелкие частицы, всасывается через организм. Не переваренные пищевые остатки подвергаются воздействию бактерий, а затем попадают в толстую кишку. Там всасывается вода и часть витаминов, а еда выводится из организма в виде кала. Употребляя слишком много, и жирную пищу (блюда, приготовленные во фритюре, жирное мясо и сыр), не удивляйтесь, что потом начинает болеть живот, появляется вздутие, изжога, тошнота.
3. Лучше есть меньше, но чаще
Этот принцип знают все, кто начинают диету. Прием пищи 4-5 раз в день небольшими порциями хорошо по многим причинам. На этот раз стоит подчеркнуть, что, когда пищеварительная система нарушается, прежде всего, диетологи рекомендуют умеренность в питании. Ограничения количества потребляемой за раз пищи хорошо подействует на желудок, печень и кишечник. Важно также не подъедать между приемами пищи. Дайте вашему желудку 3 часа спокойствия, и, безусловно, он отблагодарит вас прекрасным пищеварением, без вздутия и боли. Вы также должны знать, что ужин, который вы съели слишком поздно (менее чем за 2 часа до сна), останется в желудке до утра. Это потому, что в конце дня не хватает ферментов, которые отвечают за то, чтобы пища прошла до конца пищеварительной системы. То же самое касается и ночного перекуса – это грозит несварением желудка и болями. Живот будет вам благодарен, если ночью вы дадите ему отдохнуть, по крайней мере, 12 часов.
4. Не избегайте завтраков
Первый прием пищи является сигналом для вашей пищеварительной системы и ферментов, что пора начать свою работу. Если не позавтракать, не запустится этот механизм. Важно также, что будет первым приемом пищи. Позаботьтесь о том, чтобы на вашей тарелке оказалась порция клетчатки – она улучшает обмен веществ и отлично справляется с запорами. Высокое содержание клетчатки вы найдете, среди прочего, в темном хлебе из цельного зерна, овощах, фруктах, кашах.
5. Помните о пробиотиках
Бактериальная флора очень важна – без нее не было бы правильного пищеварения и усвоения организмом питательных веществ. Ее следует регулярно восстанавливать, особенно тогда, когда она засорена, например, лечением антибиотиками. Если речь идет о диете, то вы можете обогатить ее ферментированными молочными продуктами, такими как кефир, пахта или йогурт натуральный. У здоровых людей может сработать защита от нежелательного попадания плохих бактерий внутрь организма.
6. Используйте травы и пряности
Улучшить пищеварение можно с помощью специй. Полезны будут: куркума, розмарин, майоран, имбирь, укроп. Если речь идет о травяных настоях, для здоровья желудка хорошо подойдут: зеленый чай, мята, одуванчик, зверобой и шиповник. Что еще? Пейте много негазированной воды, в том числе стакан перед едой. Откажитесь от газированных напитков, ограничьте алкоголь и избегайте употребления черного кофе натощак (раздражает слизистую оболочку желудка).
Как видите, не нужно подавать на обед только листик салата, чтобы наслаждаться чувством легкости. Начните с внедрения этих способов улучшения пищеварения, и вы сразу почувствуете себя легче.
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